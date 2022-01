COVID-19 : Québec rapporte 180 hospitalisations en plus et 27 nouveaux décès

Le ministère de la Santé du Québec recense vendredi 180 hospitalisations en plus et rapporte 27 nouveaux décès en lien avec la COVID-19.

Il y a donc désormais 2133 personnes qui se trouvent à l’hôpital pour y être soignées des suites de la maladie. Jeudi, 427 personnes ont été admises dans un centre hospitalier dans ce but, et 247 malades en sont sortis.

Aux soins intensifs, 22 personnes de plus ont été admises, pour un total de 229 personnes qui connaissent de graves problèmes en raison de la COVID-19. Le record à ce titre avait été atteint le 10 janvier 2021, avec 293 personnes aux soins intensifs.

Par ailleurs, 11 873 personnes sont mortes de la maladie depuis le début de la pandémie, 137 depuis le 1er janvier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Québec signale aussi que 16 176 nouveaux cas ont été déclarés par tests PCR. Depuis cette semaine, les tests PCR sont réservés uniquement pour le personnel soignant et la population à risque.

Même si les tests ne sont plus disponibles pour l'ensemble de la population, 57 659 prélèvements ont tout de même été réalisés le 5 janvier.

Selon les chiffres tirés des tests effectués, le taux d'infection est de plus de 1400 cas par 100 000 personnes, soit 1,5 fois le taux du Canada, et le taux de positivité aux tests de dépistage demeure au-dessus de 30 % depuis plus d'une semaine.

Les autorités pensent cependant que le nombre réel de nouveaux cas est de deux à quatre fois plus élevé que ce qui est rapporté.

Officiellement, ce sont 712 358 Québécois qui ont été infectés par le coronavirus.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les éclosions dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées (RPA) continuent d'augmenter rapidement.

Il y a 1893 cas actifs dans plus de 284 CHSLD, une augmentation de 350 cas en 24 heures. Dans 22 CHSLD, plus de 30 % des résidents sont infectés.

Dans les RPA, 1700 cas actifs sont répertoriés, une augmentation de plus de 370 cas en 24 heures. Dans 24 RPA, plus de 30 % des résidents sont infectés.

Quelque 15 503 396 doses de vaccin ont été administrées dans la province depuis le début de la campagne de vaccination, dont 99 186 dans les dernières 24 heures.