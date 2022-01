Sidney Poitier, premier homme noir à recevoir l’Oscar du meilleur acteur, est mort

Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national , écrit Chester Cooper sur sa page Facebook à propos de l'acteur sans mentionner la cause de son décès.

Sidney Poitier est le premier homme noir à avoir gagné l'Oscar du meilleur acteur en 1964 pour le film Le Lys des champs (Lilies of the Field). Il n'est pas le premier artiste afro-américain à en avoir gagné un. L’actrice Hattie Daniel a gagné l’oscar de la meilleure actrice en 1940 pour Autant en emporte le vent (Gone with the wind).

