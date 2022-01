Omicron : bond des hospitalisations d’enfants, mais peu de cas lourds

En novembre et au début de décembre, avant la déferlante de cas Omicron, les hôpitaux du Québec admettaient en moyenne 4 ou 5 jeunes patients COVID par semaine.

Mais, dans la première semaine de janvier 2022, ce sont 42 enfants infectés par le SRAS-CoV-2 qui étaient hospitalisés, une hausse qui reflète celle constatée dans la population générale.

Environ la moitié de ces enfants se trouvent au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, à Montréal, et une dizaine d'entre eux sont à l’Hôpital de Montréal pour enfants. La dizaine restante est répartie dans les autres hôpitaux de la province, selon les données du ministère de la Santé.

On compte toutefois peu de jeunes patients aux soins intensifs, environ cinq actuellement.

En ce moment, le nombre d'enfants hospitalisés et positifs à la COVID-19, c'est vraiment le plus élevé qu'on a eu depuis le début de la pandémie , dit le Dr Jesse Papenburg, pédiatre-infectiologue et microbiologiste à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Il rappelle toutefois que tous les patients admis à l’hôpital subissent un test PCR pour détecter s’ils ont la COVID-19. Une bonne proportion des cas positifs ont été admis pour une autre raison, par exemple, une fracture, qui n’a rien à voir avec la COVID-19; beaucoup d’ailleurs ne présentent aucun symptôme.

À Sainte-Justine, la pédiatre-infectiologue Valérie Lamarre estime que le tiers des enfants admis dans cet établissement et positifs à la COVID-19 ont reçu le diagnostic de façon fortuite.

Un autre tiers, explique-t-elle, est constitué d’enfants qui ont des maladies chroniques, comme la leucémie. Ceux-ci doivent se rendre à l’hôpital dès qu’ils ont de la fièvre, compte tenu de leur état. La COVID-19 leur donne leur petit pic de fièvre. On les garde en observation, même s’ils n’ont pas l’air très malades. Si leur taux de globules blancs est bas, on leur donne des antibiotiques, au cas. Mais on ne les hospitaliserait pas si ce n'était de leur maladie sous-jacente.

Pour un autre tiers, ce sont véritablement les symptômes de la COVID-19 qui commandent une hospitalisation, explique la Dre Lamarre. Il s'agit souvent de nourrissons qui ont des difficultés respiratoires ou qui sont très congestionnés et qui développent une bronchiolite, une infection des petites bronches.

Sa collègue Fatima Kakkar, dans une entrevue à CBC, dit noter beaucoup plus de ces cas chez les nourrissons actuellement que dans les vagues précédentes.

On a vu des jeunes enfants qui avaient la COVID-19, des nourrissons dans les premières semaines de vie, souvent dans le contexte d'une famille non vaccinée ou d'une mère non vaccinée , remarque quant à lui le Dr Papenburg.

Des hôpitaux rapportent également avoir admis des bébés qui ont besoin d’être réhydratés, car le virus provoque chez eux des diarrhées importantes, ce qui est géré facilement à l'hôpital.

On a vu aussi des enfants plus âgés qui avaient des maladies sous-jacentes importantes qui avaient besoin d'hospitalisation , relate le Dr Papenburg.

En général, ce sont des admissions assez brèves, entre 36 et 48 heures, souligne pour sa part la Dre Lamarre. Ça va arriver qu’on les renvoie à la maison le lendemain matin.

« Il n’y a pas beaucoup de patients très malades de la COVID-19 qui se ramassent aux soins intensifs. » — Une citation de Dre Valérie Lamarre, pédiatre-infectiologue au CHU Sainte-Justine

Plusieurs hôpitaux du Canada ont connu récemment une hausse dans les admissions de jeunes patients infectés par le coronavirus. Photo : getty images/istockphoto / eggeeggjiew

Une gestion complexe

Malgré tout, la gestion de la COVID-19 et les mesures d’isolement pèsent lourd sur les centres pédiatriques.

Peu importe que ce soit une infection qui est détectée par dépistage systématique ou que la COVID-19 soit vraiment la cause de l'hospitalisation, ces cas-là demandent plus de ressources et plus d'équipement de protection , précise le Dr Papenburg.

« Pour chaque personne infectée, on a des mesures pour protéger à la fois le personnel soignant et les autres enfants admis à l'hôpital. Donc, ça demande beaucoup plus de ressources et de temps. » — Une citation de Dr Jesse Papenburg, pédiatre-infectiologue et microbiologiste à l’Hôpital de Montréal pour enfants

Et avec les employés qui sont positifs et qui sont absents, ça complique le tout , ajoute Valérie Lamarre.

Les comorbidités surreprésentées

Lors des vagues précédentes, des études  (Nouvelle fenêtre) ont montré qu’environ la moitié des enfants hospitalisés avec la COVID-19 n'avaient pas de facteur de risque connu, explique le Dr Papenburg.

Mais des comorbidités  (Nouvelle fenêtre) sont surreprésentées lorsqu'on analyse l’autre moitié des cas. Il y a des maladies chroniques qui augmentent le risque d’être hospitalisé ou d’avoir une hospitalisation plus sévère. Le plus souvent, c'est l'obésité, en particulier chez les adolescents, les syndromes neurologiques ou neuromusculaires, en particulier chez les jeunes enfants, les anémies, dont l'anémie falciforme, et aussi la présence de plusieurs comorbidités en même temps. Donc, ce sont des cas plus complexes médicalement parlant , explique le médecin.

Les prochaines semaines permettront de savoir si ce portrait reste le même avec le variant Omicron.

Peu d’infections respiratoires saisonnières Les spécialistes s’estiment chanceux qu’il y ait en ce moment peu d’infections respiratoires dues aux virus saisonniers comme l’influenza (la grippe) ou le virus respiratoire syncytial (VRS) qui entraînent normalement de nombreuses hospitalisations en hiver. C'est probablement un effet positif des mesures sanitaires. Normalement, le VRS est la cause numéro un des hospitalisations chez les enfants de moins d’un an au Canada. C’est notre pain et notre beurre, en pédiatrie , explique le Dr Papenburg. ​​Les symptômes légers de ce virus chez les tout-petits sont un nez qui coule, de la toux, une faible fièvre, un mal de gorge ou encore une otite. Mais une respiration sifflante, une léthargie, une toux persistante ou des difficultés respiratoires indiquent qu’il faut aller à l’urgence. Il n'y a presque pas eu de cas à partir de mars 2020 et pendant tout l'hiver 2020-2021. C’était du jamais-vu. Mais à la fin de l’été 2021, de façon tout aussi exceptionnelle, on a commencé à avoir un pic intrasaisonnier de VRS, et on avait des taux d'hospitalisation en septembre qui étaient comparables à ce qu'on voyait d'habitude durant l'hiver , relate Jesse Papenburg. Des experts ont attribué ce phénomène à la levée de mesures sanitaires à ce moment. On est déjà monté à 20-30 bronchiolites à VRS à Sainte-Justine, avec 5-6 aux soins intensifs , dit pour sa part la Dre Lamarre. De ce point de vue, le variant Omicron du SRAS-CoV-2 semble faire moins de ravages chez les tout-petits que ne peut le faire le VRS, ajoute-t-elle, bien que la vague Omicron ne soit pas encore terminée.

Le syndrome inflammatoire post-COVID

L’inquiétude, en ce moment, est de savoir si les jeunes patients qui ont développé une infection à la COVID-19 avec Omicron courent autant de risques qu’avant de développer le syndrome inflammatoire multisystémique (SIM).

C’est une réaction du système immunitaire qui est mal régulé et qui survient quelques semaines après une infection à la COVID-19, qui, en elle-même, peut être très banale , rappelle le Dr Papenburg. Le SIM, qui demeure rare, touche surtout les 9-14 ans.

Cette réponse inflammatoire hors de contrôle se présente avec une forte fièvre, persistante. Les autres symptômes vont dépendre des différents organes qui sont affectés, ça peut être la peau, le système gastro-intestinal, le cœur, le foie, les reins. Ces enfants-là peuvent être très malades; plus du tiers ont besoin d'aller aux soins intensifs , poursuit le médecin.

Heureusement, on a des médicaments anti-inflammatoires qui fonctionnent très bien et il n'y a pas encore eu de décès au Canada dus à ce syndrome.

Jusqu’ici, on ne signale pas de cas de SIM issu d’Omicron, précisent les deux pédiatres. Mais il est encore tôt, car le syndrome apparaît de 2 à 6 semaines après l’infection. Il faut se rappeler qu’on n’avait pas encore d’Omicron fin novembre. Les prochaines semaines nous renseigneront davantage , dit la Dre Lamarre. Elle souligne d’ailleurs la parution d’une étude française  (Nouvelle fenêtre) montrant que la vaccination contre la COVID-19 chez les enfants réduirait les risques de développer un SIM.

Une enfant de 10 ans reçoit sa première dose de vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Le retour en classe

Les deux pédiatres saluent le retour en présentiel, prévu le 17 janvier, dans les écoles du Québec.

« Je vais toujours être pour que les enfants aillent à l'école. Les séquelles pour eux sont vraiment grandes s'ils n'y vont pas. » — Une citation de Dre Valérie Lamarre, pédiatre-infectiologue au CHU Sainte-Justine

Je pense qu'il faut arrêter d'essayer de contrôler Omicron dans la communauté [vu sa transmissibilité très élevée]. On ne le contrôle pas, on ne le contrôlera pas , dit-elle. Dans un hôpital, c’est possible de le faire, mais pas dans la population, ajoute-t-elle.

On sait que les enfants d'âge scolaire contribuent à la transmission communautaire. Mais on a aussi vu que la fermeture des écoles n’est pas une mesure très efficace pour contrer la transmission au niveau populationnel. Plusieurs études dans différents pays l’ont démontré , affirme Jesse Papenburg.

Avec des mesures sanitaires dans les écoles, on est capable de rendre ça assez sécuritaire pour les enfants , en plus de la vaccination des enseignants qui permet de réduire la transmission, poursuit-il.

Des études ont aussi montré que tester les élèves exposés dans les écoles lorsqu'un enfant est positif [et isoler les cas], c'est aussi efficace pour limiter la transmission que de fermer une classe ou de fermer une école.

C’est sans compter les bénéfices d’être en classe sur le bien-être et le développement des enfants.

« Les fermetures prolongées des écoles ont des effets très néfastes, et il y a une atteinte disproportionnée sur les enfants qui ont déjà des problèmes. Donc, ça augmente vraiment les disparités sociales et scolaires. » — Une citation de Dr Jesse Papenburg, pédiatre-infectiologue et microbiologiste à l’Hôpital de Montréal pour enfants

C’est sûr qu’il n’y a jamais de risque zéro, mais il ne faut pas s’inquiéter outre mesure , bien qu’il soit légitime pour les parents d’appréhender ce retour en classe en raison de la COVID-19, dit-il.

Il faut se concentrer sur ce qu’on peut contrôler, insiste le pédiatre : se faire vacciner ou aller chercher les doses de rappel pour tous ceux et celles qui y ont droit dans la famille et maintenir les mesures barrières classiques comme la distanciation et le port du masque.