Après les Timbiebs de Tim Hortons, une boulangerie de Winkler lance les Tim Wiebe’s

Une boulangerie de Winkler dans le sud du Manitoba s’est amusée de la récente collaboration entre Tim Hortons et le chanteur Justin Bieber ayant donné naissance à une boîte de beignes appelée Timbiebs. Valley Bakery a lancé les Tim Wiebe’s, sa propre collaboration avec quatre Manitobains qui portent ce nom.

La collaboration originale est sortie à la fin de l’année dernière. Il s’agit d’une boîte de Timbits, des trous de beignes, aux trois saveurs choisies par l’artiste.

Thomas Guenther, directeur des ventes et du marketing de la boulangerie, raconte que l’idée de reprendre ce concept en lui donnant une attache locale a germé dans l’esprit du propriétaire de la boulangerie, un soir où il plaisantait avec sa famille sur la ressemblance entre les deux noms.

Vous avez "Biebs" et nous avons des Wiebes. Ils ont mis les deux ensembles et ça leur a fait bien rire , explique M. Guenther.

Le nom de famille Wiebe est très répandu dans la communauté de Winkler, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Winnipeg. La ville abrite une importante population mennonite.

C’est ainsi que sont nés les Tim Wiebe’s, une boîte de six beignes aux saveurs choisies par quatre hommes du même nom. Contactés par la boulangerie sur les médias sociaux, ils ont sélectionné les beignes : glacé, citron, framboise, chocolat et noix de coco grillée, caramel et bismark.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Publication facebook montrant les différents beignes de la boîte de Tim Wiebe's.

La boulangerie n'a lancé la collaboration que mercredi, mais jusqu'à présent, les boîtes Tim Wiebe’s se sont envolées des rayons.

Le directeur des ventes dit n’avoir aucune idée du nombre de beignes vendus jeudi après-midi, mais ajoute que la boulangerie en avait fait plus le matin même et qu'elle continuait d’avoir à en refaire.

« C'est un peu idiot et amusant, mais nos clients l'adorent. Donc nous sommes heureux de le faire. » — Une citation de Thomas Guenther, directeur des ventes et du marketing de la boulangerie Valley Bakery

Si vous voulez vous aussi votre boîte de beignes Tim Wiebe’s, vous avez un temps limité pour l'obtenir. Selon M. Guenther, Valley Bakery prévoit de mettre fin à la promotion à la fin du mois.

Avec les informations de Cory Funk et Sarah Petz