Le Nouveau-Brunswick offrira la dose de rappel aux 18 ans et plus dès le 10 janvier

De plus, les femmes enceintes peuvent recevoir une dose de rappel dès le 7 janvier si elles sont pleinement vaccinées depuis au moins cinq mois.

Dès que vous êtes admissibles à recevoir la dose de rappel, prenez rendez-vous , exhorte la médecin hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell. Si vous êtes déjà admissibles, prenez rendez-vous aujourd’hui , ajoute-t-elle.

Avec cette annonce, le Nouveau-Brunswick s’attend à une augmentation de l’achalandage dans les centres de vaccination. C’est pourquoi la province demande aux personnes admissibles à recevoir la dose de rappel, dont les personnes de 50 ans et plus et les résidents de foyers de soins, de prendre rendez-vous aussitôt que possible.

On doit continuer de protéger notre système de santé, et ça passe par la vaccination , souligne la Dre Russell.

La population peut prendre rendez-vous par l’intermédiaire des réseaux de santé ou des pharmacies où ce service est offert.

Le vaccin Pfizer-BioNTech réservé aux moins de 30 ans

Le gouvernement fédéral s’attend à avoir des réserves limitées du vaccin Pfizer-BioNTech jusqu’au printemps. Ainsi, et pour des raisons de sécurité, la dose de rappel de ce vaccin sera réservée à la population âgée de moins de 30 ans.

Les autres personnes pourront recevoir la dose de rappel de Moderna, qui offre une protection contre le variant Omicron équivalente à son homologue Pfizer-BioNTech.

La médecin-hygiéniste en chef demande à la population de recevoir le vaccin qui est disponible pour leur tranche d’âge, sans égard aux deux doses préalablement reçues.

Le système de santé sur la corde raide

Le système de santé sera testé dans les prochaines semaines , affirme la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, qui dit s’attendre à une hausse des cas et, par conséquent, des hospitalisations.

« La situation actuelle aurait été beaucoup plus grave sans la vaccination. » — Une citation de Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

Les réseaux de santé Vitalité et Horizon entreprennent une série de délestages dans leurs hôpitaux. Seuls les cas jugés urgents sont traités; toutes les opérations électives et non urgentes sont reportées.

Vendredi, la santé publique signale que 63 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées dans la province, et que 19 d’entre elles reçoivent des soins intensifs.