Windsor-Essex passe le cap des 500 morts liés à la COVID-19

Selon les autorités sanitaires, il s'agit de deux hommes et de deux femmes septuagénaires de la communauté.

Au total, 501 personnes ont perdu la vie dans la région des suites de la maladie.

Aujourd'hui, notre communauté a franchi un cap sinistre , a réagi le maire de Windsor dans un communiqué.

Lorsque la pandémie a été déclarée pour la première fois, en mars 2020, je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à compter encore les cas et à constater ces pertes de vie tragiques presque deux ans plus tard , poursuit Drew Dilkens.

Dans sa déclaration, il appelle la population à se faire vacciner, à recevoir sa dose de rappel et à respecter les restrictions sanitaires pour sauver des vies et pour réduire la pression sur nos dévoués travailleurs de la santé .

Hospitalisations stables

À l'instar de jeudi, 49 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dans la région à l'heure actuelle.

L'Hôpital régional de Windsor fait état de 44 malades, dont six en soins intensifs. Parmi ce dernier nombre, cinq ne sont pas vaccinés et un l'est partiellement.

Selon les responsables de l'hôpital, l'établissement a atteint 85 % de sa capacité. Il reste encore de la place pour les patients atteints de la COVID-19. Le chef du personnel a précisé jeudi que les deux prochaines semaines seront critiques, tout particulièrement au département de médecine.

Je ne m'attends pas à ce que notre capacité en soins intensifs soit dépassée ni même qu'elle s'en approche. Avec cette vague, nous sommes plus préoccupés par les lits médicaux , a précisé le Dr Wassim Saad.

Les autorités sanitaires enregistrent aussi 359 cas et 2644 cas actifs. Elles précisent qu'il ne s'agit pas d'un portrait réel de la situation en raison des changements apportés aux règles de dépistage.

Il y a par ailleurs 29 éclosions dans la région, dont 14 dans la communauté, 11 en centres de soins de longue durée ou en maison de retraite, deux dans des écoles ou dans des garderies, une en milieu de travail et une à l'hôpital.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Dans Chatham-Kent, le nombre d'hospitalisations a légèrement baissé avec 27 patients traités pour la COVID-19. La région fait aussi état d'un décès supplémentaire. Il y a par ailleurs 72 nouvelles infections et cinq éclosions dans la communauté.

Dans Sarnia-Lambton, 29 malades dont le diagnostic d'infection à la COVID-19 a été confirmé se trouvent à l'hôpital Bluewater Health. Les autorités sanitaires confirment par ailleurs 1368 cas actifs et neuf éclosions.