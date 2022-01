Le nouveau préfet de la Haute-Gaspésie bien en selle

Au lendemain du scrutin du 7 novembre, il a fallu que Guy Bernatchez puisse dire présent rapidement. L’encre de son assermentation était à peine sèche que deux ministres du gouvernement Legault, Pierre Dufour à la tête de Forêt, Faune et Parcs ainsi que Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, était de passage en Gaspésie pour l’inauguration de l’aéroport de Sainte-Anne-des-Monts ainsi que pour l'annonce d'un investissement à l'usine Damabois de Cap-Chat.

Dès les premiers jours de son mandat, le préfet a pu rencontrer deux ministres du gouvernement Legault. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Les rencontres à Québec avec l’ensemble des préfets, en région avec les régies de l’énergie et du transport, se sont peu à peu multipliées.

Même si, comme maire, Guy Bernatchez connaît bien le fonctionnement de la Municipalité régionale de comté MRC , il arrive à la tête d’une Municipalité régionale de comté MRC qui sort tout juste d’un processus de réorganisation.

Fin de la réorganisation

C’est une organisation renouvelée que Guy Bernatchez doit maintenant gérer.

Juste avant la pandémie, fin 2019, les élus de la Haute-Gaspésie ont lancé un processus de réflexion sur le fonctionnement de la Municipalité régionale de comté MRC .

Un mandat a été confié à l’ancien ministre des Régions, Gaétan Lelièvre, pour la réalisation d’un diagnostic organisationnel. Le rapport a été remis à l’automne 2020 et mis en œuvre dans les mois suivants en 2021.

Une des grandes recommandations du rapport a été de réviser les finances de la Municipalité régionale de comté MRC . Des retards dans les vérifications comptables des années 2018 et 2019 avaient empêché entre autres le dépôt du budget à l’automne 2020.

Une grande révision administrative et financière a été enclenchée. On a pris des décisions par rapport à des postes de travail, à des responsabilités qu’on avait. On a ramené ça à son plus simple appareil pour vraiment redresser la situation, ce qu’on a réussi.

Ce ménage est chose faite, affirme M. Bernatchez, ce qui permettra aux maires d’envisager de nouvelles avenues.

Aide de la Municipalité régionale de comté MRC voisine

La refonte organisationnelle s’est aussi traduite par une décentralisation de certaines fonctions dans les municipalités qui partagent dorénavant divers services.

À cet égard, Guy Bernatchez souhaite que les DG DG des municipalités soient mieux informés des décisions prises à la Municipalité régionale de comté MRC .

Il propose d’inclure parfois les directeurs généraux dans des rencontres de la Municipalité régionale de comté MRC . Pour avoir vraiment leur vision, explique M. Bernatchez, le DG DG dans les petites municipalités, où le maire n’est pas là à temps plein, tient vraiment un rôle hyper important. Les échanges entre les différents DG des municipalités pourraient nous apporter des bénéfices.

Cap-Seize n'est pas un village mais une partie des territoires non organisés de la MRC de la Haute-Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

La pénurie de main-d'œuvre a aussi son impact quant aux services offerts par la Municipalité régionale de comté MRC . La loi prévoit que toute municipalité locale doit avoir à son emploi une personne responsable de la délivrance des permis et des certificats en matière d’urbanisme.

Pour ce poste à temps partiel, la Municipalité régionale de comté MRC a dû se tourner, en septembre, vers la Municipalité régionale de comté MRC de la Matanie pour obtenir les services d’un inspecteur municipal afin de desservir les territoires non organisés (TNO), où se situe Cap-Seize.

Le préfet estime que cette situation pourra être révisée en fonction de la meilleure situation financière de la Municipalité régionale de comté MRC et d'éventuelles collaborations avec d'autres municipalités.

En Haute-Gaspésie, la Municipalité régionale de comté MRC a confié le développement économique au Centre local de développement CLD . Le volet sociocommunautaire est pris en charge par la Démarche intégrée de développement social (Démarche intégrée de développement social DIDS ). Innovante, Démarche intégrée de développement social DIDS a notamment contribué à l’émergence du collectif Nourrir notre monde.

Toutefois, la compréhension du rôle de la Démarche intégrée de développement social DIDS n’a pas toujours été au rendez-vous parmi les élus. La pandémie nous a fait aussi découvrir à vitesse grand V, l’utilité de différents organismes. Je pense que je vais être là comme leader pour améliorer ces choses-là.

Les priorités de 2022

Plusieurs dossiers attendent le nouveau préfet dont le manque de logements et de places en garderie comme c’est le cas un peu partout au Québec.

Le défi de la Municipalité régionale de comté MRC , observe le préfet, sera d’obtenir une part des 200 millions de dollars du nouveau programme d’aide à la construction de logements abordables annoncé par Québec au début décembre.

Il promet que le dossier des garderies sera aussi suivi de près pour que la Municipalité régionale de comté MRC puisse obtenir sa part.

L’entente avec la Municipalité régionale de comté MRC de la Matanie pour la gestion des matières compostables suit son cours malgré les retards, assure Guy Bernatchez.

La Municipalité régionale de comté MRC consacre 2 millions de dollars par année à la gestion des matières résiduelles sur un budget de près de 9 millions de dollars.

Pour le préfet, la diminution de la facture passe par une meilleure éducation de la population sur la gestion et le recyclage des déchets. Guy Bernatchez donne l’exemple des poubelles mal fermées, l’hiver. On transporte de l’eau! , relève celui qui rappelle que la Municipalité régionale de comté MRC paie tout le tonnage transporté.

Faute de banquise sur la berge du fleuve Saint-Laurent, des morceaux de la 132 ont été à nouveau avalés par la mer et le vent, cet automne. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La sécurité de la route 132 demeure un souci important. On veut des actions rapides pour sécuriser la 132. On sait qu’il y a des études, mais on sait aussi qu’il y a des endroits plus fragiles que d’autres. Je veux qu’on fasse des travaux avant le dépôt des études , indique le préfet qui rappelle que la Haute-Gaspésie n’a qu’un seul lien : la route.

Il demande toujours la création d’un comité qui rassemblerait les élus et les autorités gouvernementales, dont le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS . Bien souvent, ce qui inquiète notre monde, c’est le plan d’urgence, si ça coupe. On veut collaborer et faire en sorte que notre population demeure en sécurité , observe M. Bernatchez.

Unifier les troupes

Pour le nouveau préfet, un des obstacles à surmonter quand il s’agit de développement et de coordination demeure la disponibilité restreinte des maires et mairesses, dont la très grande majorité occupe le poste à temps partiel. On est rendus des gouvernements de proximité, on a des enjeux majeurs et c’est difficile parfois de gérer les agendas , commente Guy Bernatchez.

Ancien maire de Mont-Louis, le préfet connaît toutefois très bien ses collègues autour de la table de la Municipalité régionale de comté MRC . C’est sur et certain que mon expérience de maire m’aide, mais c’est d’unifier les forces et d’aller de l’avant.