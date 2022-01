Un non-vacciné veut sa dose...une fois hospitalisé

En moins d'une semaine, le délestage à l'IUCPQ-ULaval est passé du niveau 2 à 4, le maximum, en raison d'un trop grand nombre de patients hospitalisés après avoir contracté la COVID-19. De l'aveu même du chef des soins intensifs de cet établissement, le Dr Mathieu Simon, la méconnaissance du vaccin continue de jouer un rôle majeur dans ces hospitalisations, plus d'un an après que des Canadiens aient reçu leur première dose.

Depuis une semaine, les journées du Dr Simon et son équipe commencent avant même les premières lueurs du jour pour se terminer très tard le soir. Et le scientifique en voit de toutes les couleurs, alors que Québec est de nouveau frappé de plein fouet par la COVID-19.

D'une vague à l'autre, des non-vaccinés, qui représentent environ 10 % de la population, mais aussi 50 % des hospitalisations, ne semblent pas mesurer l'importance de leur geste. Certains pensent même qu'il n'est jamais trop tard pour obtenir une précieuse dose.

J'ai eu un patient dans les derniers jours qui n'était pas vacciné. Je suis rentré dans sa chambre pour dire qu'il s'en allait aux soins intensifs , a raconté le Dr Simon à l'animateur du Téléjournal Québec, Bruno Savard.

« Il m'a demandé d'être vacciné, je lui ai dit que c'était un peu tard. Et là, J'avais un médicament quasiment expérimental à lui offrir. Un médicament qui est beaucoup plus expérimental que le vaccin, et il m'a demandé de lui donner. » — Une citation de le Dr Mathieu Simon, pneumologue et chef des soins intensifs à l'IUCPQ-ULaval

Parce que tout d'un coup, face à la réalité, face à l'échéance, il était prêt à prendre le vaccin et les autres médicaments expérimentaux , déplore le scientifique.

Omicron moins sévère, mais...

Heureusement, Omicron est généralement moins sévère que le variant Delta, ce qui donne un coup de main à l'équipe du Dr Simon.

On est dans un ratio de 9 pour 1 (patient à l'étage versus patients aux soins intensifs), ce qui sauve un peu de main-d'œuvre, ce qui fait également que les patients sont moins malades et vont récupérer plus rapidement. Mais c'est une mince consolation considérant le volume que nous avons présentement , a mentionné le pneumologue.

Le Dr Simon est donc d'accord avec la nouvelle mesure du gouvernement qui veut élargir l'utilisation du passeport vaccinal.

Il n'y a pas d'effort inutile. On essaie de les protéger. On les protège contre eux-mêmes. Très clairement, des gens vont vouloir continuer à aller à la SAQ et la SQDC et ça va en inciter quelques-uns à se faire vacciner , a-t-il commenté.

« Moi je suis là, mais il y a des centaines d'autres travailleurs de la santé qui font exactement la même chose et on se bat pour éviter les ruptures de service. [Le ministre de la Santé] Christian Dubé a raison, on ne peut pas continuer à 200 hospitalisations par jour à ce rythme-là bien longtemps sans que le réseau arrive au bout de sa corde. » — Une citation de le Dr Mathieu Simon, pneumologue et chef des soins intensifs à l'IUCPQ-ULaval

Près de 2500 nouveaux cas

La grande région de Québec a recensé jeudi un total de 2454 nouveaux cas déclarés de COVID-19, soit 1165 pour la Capitale-Nationale et 789 pour la Chaudière-Appalaches.