Une femme s’insurge contre les frais de transfert du corps de sa mère d’un hôpital

Je ne pense pas que le gouvernement ne devrait payer que si vous en sortez vivant , déclare Patricia Fosty, incrédule.

Mme Fosty a appris la mort de sa mère de 84 ans, Irma Rougeau, le jour du Nouvel An. Mme Rougeau est décédée à l’Hôpital général Morris, à une cinquantaine de kilomètres de Winnipeg où elle habitait.

La Manitobaine ne comprend pas pourquoi c’est à elle de couvrir les frais de rapatriement alors qu’on ne lui a pas laissé le choix du transfert de sa mère.

Elle dit que la personne qui l’a appelée pour le lui annoncer s’est excusée.

Les pauvres infirmières me disaient : "Je suis désolé, mais vous allez devoir payer". Elles se sentaient horriblement mal , se souvient Patricia Fosty, qui vit à Zhoda, dans le sud-est de la province.

Mme Fosty dit être restée calme sur le moment. J'aurais pu pleurer à chaudes larmes, ne pas être capable de penser correctement, explique-t-elle. J'aurais probablement accepté n'importe quoi à ce moment-là parce que nous parlons du corps de ma mère et de ses soins.

Soins Communs supervise la prestation des soins de santé dans la province. L’organisme a présenté ses excuses et a affirmé que la Manitobaine a été mal informée.

Selon Soins Communs, leur politique consiste à faire en sorte que l'établissement de soins de santé couvre les frais de transfert, après que la famille ait choisi un salon funéraire pour s’en charger.

Un salon de Winnipeg a accepté de ramener Irma Rougeau à la maison pour un tarif plus élevé que ce qui était prévu initialement, en raison de la distance. Par la suite, l’entreprise a pris la décision de renoncer aux frais supplémentaires.

Je suis très heureuse de dire que le funérarium s'est comporté de manière éthique , se réjouit Patricia Fosty, qui n’a pas eu le même sentiment à l'égard de Soins Communs ou du gouvernement provincial.

Un porte-parole de l’organisme de santé a confirmé qu'un responsable a contacté la famille jeudi, après que Mme Fosty s'est entretenue avec Radio-Canada. Il offre maintenant de la rembourser.

Mais elle dit avoir choisi de s'exprimer parce qu'elle ne veut pas que d'autres familles en deuil subissent le même stress.

Privée d’un passage plus doux

Patricia Fosty est également frustrée par les événements qui ont conduit au transfert de sa mère à Morris le 1er décembre.

On lui a d'abord dit qu'elle pouvait refuser le transfert. Rapidement, on l’a informé qu’il aurait tout de même lieu, à moins qu'elle ne fasse sortir sa mère de l'Hôpital général Seven Oaks de Winnipeg dans les prochaines 18 heures.

Mme Fosty affirme que si elle avait été prévenue quelques jours à l'avance du transfert, elle aurait plutôt pris des dispositions pour obtenir des soins privés à domicile. Elle se souvient que sa mère avait de nombreux problèmes de santé et que son état s'est détérioré au cours des dernières semaines.

La Manitobaine dit que cette situation a détourné son attention des nombreux souvenirs agréables qu'elle a de sa mère, qui aimait la musique, l'art et être avec sa famille.

Dans ses derniers moments, nous n'avons même pas eu la chance d'améliorer les choses en la faisant soigner dans un endroit où sa famille et ses amis auraient pu être là et la soutenir , s'attriste-t-elle, en retenant ses larmes.

« Nous avons été volés. On nous a volé l'occasion de lui offrir une fin de vie et une mort plus douce. » — Une citation de Patricia Fosty

Des transferts de plus en plus fréquents

Patricia Fosty n’est pas la seule personne à voir un être cher être transporté à des kilomètres d’elle. Les transferts de patients sont de plus en plus nombreux au Manitoba, car les établissements de soins de santé font de la place pour le nombre croissant de patients atteints de la COVID-19.

Selon Soins Communs, depuis le mois d’octobre, 159 personnes ont été transférées d'un office régional de la santé à un autre, dont 12 patients au cours de la dernière semaine.

Chaque patient susceptible d'être transféré reçoit une note de service indiquant que le transport entre les établissements n'entraînera aucun coût personnel pour vous .

Le document indique qu'une fois qu'il peut être renvoyé en toute sécurité, le patient sera informé de ses options et recevra les ressources appropriées pour soutenir une transition sûre. Le document ne dit pas ce qui se passe si un patient meurt.

Avec les informations de Ian Froese