Rien ne garantit l’efficacité des nouvelles restrictions contre les non-vaccinés

Dès le 18 janvier, le passeport vaccinal sera obligatoire pour entrer dans les succursales de la Société des alcools du Québec et à la Société québécoise du cannabis. De puis, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que trois doses seront bientôt nécessaires pour que le passeport vaccinal soit valide et que de nouvelles restrictions étaient sur le point d'entrée en vigueur.

La médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec espère que ces mesures auront un effet.

Parmi les personnes réfractaires, certaines ne pourront jamais être convaincues . Il y en a certains qui ne changeront jamais d'idée. Ce sont des approches individualisées qu’il faut utiliser. Les mesures plus larges ont probablement peu d'effet , croit toutefois Maryse Guay.

« Il n’y a pas de données scientifiques à l’appui de ces mesures. La science ne dit pas que c’est mauvais, ni que ça fonctionne. Je ne suis pas certaine que les non-vaccinés qui restent vont accepter ce genre de mesures, mais il y a encore des gens qui viennent recevoir une première dose. » — Une citation de Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique

Elle rappelle toutefois que la vaccination demeure le meilleur moyen de prévenir la contamination à la COVID-19.