Cas positif de la COVID-19 au Pavillon secondaire des Quatre Vents

L'école n'est pas en mesure de fournir une assistance supplémentaire liée au traçage des contacts et aux exigences d'auto-isolement, car le cas en question a été identifié par un parent ou membre du personnel et non par l’Autorité de santé de la Saskatchewan , précise le communiqué.

La direction explique par contre que tous les contacts proches de la personne infectée ont été avisés.

Elle tient à réitérer également sa priorité de garder l’école saine et sécuritaire pour le personnel et les élèves.