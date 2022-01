Tempête : jusqu’à 45 cm de neige prévus par endroits en Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, la neige qui doit commencer à tomber dans la matinée et s’intensifier durant l’après-midi. Les régions de l’est et du sud, de la Péninsule acadienne jusqu’à Grand Manan, pourraient recevoir de 20 à 30 cm de neige avec de la poudrerie. Les régions les plus au sud-est pourraient recevoir jusqu'à 40 cm de neige, estime Environnement Canada.

Selon les prévisions, le niveau des eaux sera plus élevé que la normale vendredi soir et durant la nuit sur la côte le long de l'ouest du détroit de Northumberland et du golfe du Saint-Laurent, ainsi que sur les côtes de l'Île-du-Prince-Édouard qui font face au nord.

À l'Île-du-Prince-Édouard, la tempête devrait sévir de vendredi après-midi jusque dans la nuit. Les gens doivent s’attendre à une accumulation de 20 à 40 cm de neige. Les rafales pourront atteindre 90 km/h et produire de la poudrerie.

En Nouvelle-Écosse, la tempête devrait sévir de vendredi matin jusqu’à samedi matin. Les régions le long de la baie de Fundy et du détroit de Northumberland ainsi que celles du Cap-Breton peuvent recevoir de 20 à 45 cm de neige, estime Environnement Canada. Les régions de la côte atlantique recevront pour leur part de 15 à 20 cm de neige.

Les conditions dans les Maritimes devraient s’améliorer samedi.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la tempête devrait arriver tard vendredi après-midi et se poursuivre jusqu'à samedi après-midi. Les vents et la neige peuvent créer du blizzard.

À Terre-Neuve, les régions de la côte nord devraient recevoir les plus grandes quantités de neige, soit de 25 à 40 cm de neige. Les régions du nord-est, de Terra Nova jusqu’à Saint-Jean, doivent s’attendre à des vents du nord-ouest à 100 km/h et qui peuvent atteindre 130 km/h le long de certaines parties de la côte.

Les régions côtières du sud-est et du nord-est de Terre-Neuve doivent aussi s’attendre à de grosses vagues et à un ressac qui pourraient entraîner des niveaux d'eau plus élevés que la normale, samedi, samedi soir et dans la nuit.

Au Labrador, de 10 à 15 cm sont prévus pour les régions au sud de Port Hope Simpson jusqu'à Red Bay avec des rafales maximales de 80 à 100 km/h.