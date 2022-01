L’Estrie se prépare aux nouvelles exigences liées au passeport vaccinal

À compter du 18 janvier, il faudra présenter son passeport vaccinal pour entrer à la SQDC et à la SAQ. Pour certains commerces jugés non essentiels comme les salons d’esthétique et les magasins à grande surface, le passeport vaccinal sera également bientôt exigé , a annoncé Québec jeudi.

Aucune date n’a encore été annoncée quant à l'entrée en vigueur de cette mesure. La propriétaire du salon de coiffure l’Expérience beauté urbaine Marie-France Vigneault se dit cependant déçue de cette nouvelle.

« C’est malheureux. On va encore écoper avec notre clientèle. » — Une citation de Marie-France Vigneault, propriétaire du salon de coiffure l’Expérience beauté urbaine

On n’aura pas le choix de s’y plier, c’est sûr, mais je trouve ça vraiment triste pour les commerces, déplore-t-elle. J’espère qu’ils vont changer d’idée, sincèrement, pour notre clientèle. On n’a jamais eu de cas, on a une grande rigueur sur le lavage de mains et on prend même la température!

Déjà, les gens sont stressés, ils annulent car ils n’ont pas eu leur troisième dose. Nos clientes qui ne sont pas vaccinées, car on sait qu’on en a, ne viendront plus. Ça va faire encore une guerre entre les vaccinés et les non vaccinés. Je suis vaccinée, mais je trouve ça triste qu’on fasse cette petite guerre-là , ajoute-t-elle.

Il y a peut-être d’autres moyens envisageables

Jean-Guy Côté, le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, doute lui aussi de la pertinence d’une telle mesure.

Les éclosions se passent partout dans la société. Si le but, c’est de punir les non-vaccinés, il y a peut-être d’autres moyens envisageables. Nous, au niveau de la santé publique, on se pose vraiment des questions sur l’objectif réel. Dans le cadre du commerce de détail, où les gens sont masqués et à une distance d'une personne par 20 m2, il y a déjà moins de gens dans les commerces actuellement, on se pose la question "pourquoi appliquer le passeport vaccinal?" , explique-t-il.

Québec doit préciser ses intentions quant aux services qui seront considérés non essentiels au cours des prochains jours. D’ici quelques mois, il faudra par ailleurs avoir reçu ses trois doses de vaccin contre la COVID-19 pour que le passeport vaccinal soit valide.

Avec les informations de Guylaine Charette