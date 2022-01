Une demande d’aide d’urgence pour la Première Nation de Bearskin Lake

Selon une lettre envoyée par la solliciteure générale de l'Ontario Sylvia Jones au ministre fédéral de la Sécurité publique Marco Mendicino, 110 maisons de la communauté sont en quarantaine.

La Première Nation du Nord de l’Ontario ne compte que 20 employés, qui ne peuvent à eux seuls aider les membres de la communauté confinés à leur domicile à s’approvisionner en bois pour le chauffage, en nourriture et en médicaments, explique la ministre.

Le chef et plusieurs membres du conseil sont eux aussi en isolement, parce que des gens avec qui ils ont été en contact étroit ont été déclarés positifs.

La solliciteure générale de l’Ontario, Sylvia Jones, demande l’aide d’Ottawa pour fournir des services essentiels comme la livraison de nourriture et d’équipement de protection, la coupe et la distribution du bois de chauffage et l’aménagement de lieu de quarantaine au besoin.

Mme Jones précise dans sa lettre au ministre Mendicino que d’autres communautés autochtones du Nord de l’Ontario sont dans une situation extrêmement précaire et pourraient avoir aussi besoin du soutien d’Ottawa.

Le député néo-démocrate fédéral de Timmins–Baie James, Charlie Angus, a convoqué une conférence de presse en ligne vendredi midi avec des dirigeants autochtones pour réclamer une aide d’urgence du fédéral pour Bearskin Lake.