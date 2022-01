Avec Colette, Gabrielle Roy retrouve la France

La Maison Gabrielle-Roy présente une nouvelle exposition consacrée aux autrices Colette et Gabrielle Roy. L’exposition est née d’un jumelage entre le Canada et la France, entre la Maison de Colette en Bourgogne et la Maison Gabrielle-Roy au Manitoba.

Cette collaboration de part et d’autre de l’océan Atlantique permet de mettre en place de nombreux projets à long terme. C’est ainsi qu’elle fait rayonner la vie et l'œuvre des deux écrivaines au sein de la francophonie.

Un jumelage entre le Canada et la France

En 2017, Sébastien Gaillard est nommé directeur général de la Maison Gabrielle-Roy. Il se plonge dans les écrits de l’écrivaine et découvre des travaux universitaires qui révèlent des similitudes avec l'œuvre et la vie de l’autrice française Colette.

Les deux romancières ne se connaissaient pas et presque 40 ans les séparaient. Colette est née en 1873 en France et Gabrielle Roy est née en 1909 au Manitoba.

Elles partagent cependant une langue commune et, surtout, ces deux autrices sont nées et ont grandi en campagne, raconte Sébastien Gaillard. Ensuite, elles ont fait des expériences de scène, elles ont toutes deux fait du journalisme. Elles sont aussi très attachées à l’enfance et à la maison natale. Leur œuvre littéraire est très autobiographique. Ce sont deux pionnières de l’écriture au féminin .

Extrait de l'exposition Colette/Gabrielle Roy. Les deux autrices racontent le souvenir de leurs mères. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Sébastien Gaillard contacte Frédéric Maget, directeur de la Maison de Colette, qui est située à Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Bourgogne. L’idée d’un jumelage s’impose pour les directeurs des maisons natales des deux écrivaines. Nous travaillons à préserver la richesse de la langue française, le dynamisme de la francophonie de part et d’autre de l’océan , explique Sébastien Gaillard.

« Au-delà de mettre une plaque devant nos deux maisons natales, ce qui nous intéresse est de créer un dynamisme et des échanges artistiques, littéraires et culturels entre nos deux maisons. » — Une citation de Sébastien Gaillard, directeur général de la Maison Gabrielle-Roy

Maison Gabrielle-Roy située au 375, rue Deschambault dans le quartier de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Deux expositions pour Colette et Gabrielle Roy

Le jumelage a donné vie à deux expositions qui ont été construites en parallèle , confie Frédéric Maget, directeur de la Maison de Colette.

L’exposition Colette/Gabrielle Roy, la liberté en partage a été conçue par Frédéric Maget et Samia Bordji, directrice du Musée Colette. Tous deux sont commissaires de cette exposition.

Elle a été présentée de juin à décembre 2021 à la maison natale de Colette et au Musée Colette situé dans le château de Saint-Sauveur-en-Puisaye.

L’exposition a accueilli environ 10 000 visiteurs.

« Le public français a découvert une œuvre tout à fait extraordinaire. Parmi les 10 000 visiteurs, beaucoup sont repartis avec la conscience d’avoir découvert ou redécouvert une œuvre majeure de notre littérature. » — Une citation de Frédéric Maget, directeur de la Maison de Colette

En décembre 2021, c’est au tour de la Maison Gabrielle-Roy de présenter une exposition sur l’enfance, la vie et l'œuvre autobiographique de Colette et de Gabrielle Roy.

Panneaux de l'exposition Colette/Gabrielle Roy à la Maison Gabrielle-Roy. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ces deux expositions, en France et au Manitoba, donnent chaque fois lieu à des activités culturelles.

Ainsi, une exposition itinérante devrait circuler dans les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) en septembre prochain.

L’objectif de ce partenariat avec la Division scolaire franco-manitobaine DSFM est de faire découvrir aux élèves des autrices francophones.

La commissaire Annie Langlois, qui a conçu cette exposition itinérante, précise qu'une trousse pédagogique sera développée avec la Division scolaire franco-manitobaine DSFM . Les enseignants auront un support pédagogique pour remettre au programme l'œuvre de Gabrielle Roy et montrer toute la modernité qu’il y a dans son œuvre , dit-elle.

Pour les concepteurs de l’exposition, il est aussi important de parler de la liberté de ces deux femmes. Cette liberté est sous-jacente au féminisme qu’elles portent toutes les deux en elles.

Le féminisme est un point important pour nous, affirme Sébastien Gaillard. C’est ce qui a fondé ce jumelage. Colette comme Gabrielle Roy ont permis à d'autres femmes de pouvoir entrer en littérature et montrer leurs compétences.

« Elles se sont affranchies de toutes les barrières pour faire ce qu’elles voulaient faire et réaliser leur passion, leur passion de l’écriture. Elles ont réalisé leur rêve. » — Une citation de Annie Langlois, commissaire d'exposition

Malgré des budgets restreints, le projet est une réussite pour Frédéric Maget. Cette réussite se mesure notamment par la vente des livres de Gabrielle Roy à la Maison Colette en France.

Gabrielle Roy (re)découverte en France

Les Éditions Boréal qui publient l’autrice ont cessé d’être distribuées en France dans les années 1990 et Gabrielle Roy y est alors tombée dans l’oubli.

L’exposition a permis de faire redécouvrir l'œuvre de l’écrivaine franco-manitobaine. Vous sentez quand des gens sont captifs et là, vraiment, les gens étaient intéressés et étaient touchés. Mais c’est ô combien! légitime. On tente seulement de réparer une injustice, car Gabrielle Roy est une immense autrice , souligne Frédéric Maget.

Il a donc fallu trouver une solution pour faire venir des exemplaires depuis le Canada, explique Frédéric Maget. Cela voulait dire payer des frais de port extrêmement importants. On aurait été obligé de vendre les livres deux fois leur prix pour ne pas perdre d’argent. Une solution a été trouvée par les Éditions Boréal en procédant à l’impression à la demande. Ils ont ainsi été imprimés en Europe juste pour nous.

« Pour moi, la vente des livres, c’est vraiment une preuve concrète. » — Une citation de Frédéric Maget, directeur de la Maison de Colette en Bourgogne

Il précise avoir passé une dizaine de commandes de livres de Gabrielle Roy. Plusieurs milliers d'exemplaires ont ainsi été vendus à la boutique du musée.