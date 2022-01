Les relais de motoneige s’ajustent aux nouvelles mesures sanitaires

Un espace extérieur avec un feu, un aménagement d'une terrasse extérieure ou encore une modification des menus, tous servis pour emporter, font partie des solutions mises en place par certains gestionnaires.

Le Centre plein air Otis Nature a modifié son menu pour l’offrir en formule « prêt à emporter ». Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Avec la neige qui tombe enfin abondamment, les motoneigistes sont de plus en en plus nombreux sur les sentiers du Lac-Saint-Jean, mais tous ne connaissent pas les nouvelles restrictions en vigueur, comme la fermeture des salles à manger dans les restaurants qui s’appliquent aussi dans les relais.

Par contre, ils ont peu d'informations sur ce qui se passe, ce qu'ils ont le droit de faire. Il y en a qui arrivent avec leur lunch. En fait, ils n'ont pas vu toutes les mesures du gouvernement , a raconté Suzanne Richard, copropriétaire Centre plein air Otis Nature à Lamarche.

Suzanne Richard explique aux motoneigistes l’application des nouvelles mesures. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Suzanne Richard explique les nouvelles consignes chaque fois que des motoneigistes entrent dans son relais. Présentement, ce que vous avez le droit c'est de venir vous réchauffer, d'aller aux toilettes et on a un menu pour emporter qui vous permet d'aller à l'extérieur , a-t-elle spécifié à des motoneigistes qui entraient à l’intérieur.

Elle a bien assimilé ces restrictions annoncées par le gouvernement, la veille du jour de l'An.

Nous, on a l'opportunité d'avoir une terrasse extérieure sur laquelle on a rajouté des chauffe-terrasses pour aider un peu et on est en train d'amener d'autres aspects pour pouvoir continuer et de rétrécir le menu pour quelque chose qui sort vite, facile, avec peu d'employés aussi parce qu'on est aussi affecté par des possibilités de cas , a poursuivi encore la copropriétaire.

Le relais à Labrecque va ouvrir dans quelques jours. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le Relais des lacs à Labrecque tenait aussi à ouvrir, ce qui sera fait dans quelques jours. C'est de donner le service aux gens. C'est un attrait qui est municipal. Il y a des citoyens qui viennent faire de la raquette, faire du ski de fond, donc ils rentrent se réchauffer. Ce n'est pas juste pour les motoneigistes, mais pour tous les attraits , a exposé Samuel Girard, agent de développement à la Municipalité de Labrecque.

Samuel Girard, agent de développement à Labrecque, espère une belle participation des divers usagers du secteur. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour d'autres relais, il était impensable de rester ouvert, comme le Relais des buttes à Saint-Félicien. L'année passée, on a mangé beaucoup d'argent alors on a pris la décision de le fermer complètement et on va attendre de voir ce qui va se passer dans le futur , a mentionné Magella Boily, président de la Corporation du Relais des buttes.

Les gestionnaires des relais souhaitent tous un assouplissement des mesures le plus rapidement possible, une belle fréquentation des motoneigistes et plusieurs autres centimètres de neige.

D’après un reportage de Laurie Gobeil