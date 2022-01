Le gouvernement Horgan critiqué pour sa gestion des tests de dépistage rapide

Le public ainsi que le caucus libéral de la Colombie-Britannique réclament une utilisation accrue et plus large des tests rapides depuis plus d'un an maintenant, et le NPD [Nouveau Parti démocratique] n'a fait aucun progrès pour que ces tests, qui sont toujours dans des boîtes, se retrouvent entre les mains des Britanno-Colombiens , a déclaré Shirley Bond, la cheffe de l'opposition officielle libérale, par voie de communiqué.

D'après les chiffres de son ministère de la Santé, la Colombie-Britannique possède toujours un inventaire de plus de 1,3 million de tests antigéniques rapides, envoyés précédemment par Ottawa.

Pourtant, la Dre Bonnie Henry, la médecin hygiéniste en chef de la province a déclaré que c'est un mythe urbain de dire qu'il y a des millions de tests dans un entrepôt quelque part.

Alors que les cas de COVID-19 augmentent quotidiennement et que le variant Omicron se propage plus rapidement que les précédents, les autorités sanitaires provinciales refusent toujours de diffuser largement les tests de dépistage antigéniques rapides aux personnes asymptotiques.

Contrairement au Québec, à l'Alberta et à l'Ontario, la Colombie-Britannique ne distribue pas de tests rapides aux personnes qui veulent se tester avant des rassemblements par exemple, mais seulement aux groupes prioritaires comme les travailleurs et les visiteurs des centres de soins de longue durée.

Des tests rapides sont aussi offerts au personnel de la maternelle à la 12e année ainsi qu’aux élèves des établissements postsecondaires, et ils sont aussi utilisés dans les centres de dépistages auprès des personnes jugées à moindre risque ou présentant des symptômes légers, afin d'alléger la pression sur la capacité de centre de tests PCR, déjà dépassée.

« Bien que les tests rapides ne soient pas parfaits, ils devraient être considérés comme un élément important de la protection contre la pandémie. » — Une citation de Shirley Bond, cheffe du Parti libéral de la C.-B.

Andrew Longhurst, expert en santé publique de l'Université Simon Fraser, met lui aussi en question l'approche de la Colombie-Britannique : C'est une énorme injustice, ceux qui peuvent se le permettre y ont accès et l'ont probablement acheté, tandis que ceux qui n'en ont pas les moyens font probablement la queue pendant trois ou quatre heures .

Une demande croissante

Malgré leur rareté, les Britanno-Colombiens se sont rués vers les sources d’approvisionnement privées.

Linda Gutenberg, directrice de la pharmacie Heart's à Victoria, explique avoir anticipé la demande pour les tests de dépistage antigénique rapide il y a un mois, et a lancé des commandes pour 2000 pièces.

Nous avons reçu 500 tests il y a moins de 2 jours et ils sont tous partis , explique Linda Gutenberg. Même à 25 $ le test, la pharmacie a dû imposer une limite de deux unités par personne.

En revanche, les grandes chaînes et franchises n'en ont pas. Sous le couvert de l'anonymat, un gérant confirme que le gouvernement provincial leur interdit la vente de tests rapides.

Sur Internet, les prix varient entre 15 $ et 20 $ l'unité, mais il faut la plupart du temps en commander un minimum de 25.

La demande de test rapide pourrait aussi s'accroître dès la semaine prochaine, car les conseils scolaires pourraient exiger leur usage dans le cadre du renforcement des protocoles de sécurité COVID-19 dans les écoles, demandé par la province lors du report de la rentrée scolaire hivernale.

140 millions de tests rapides livrés aux provinces

Le gouvernement fédéral a promis mercredi que 140 millions de tests rapides supplémentaires seraient envoyés aux provinces et aux territoires ce mois-ci.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que ces tests seront distribués en fonction du prorata du nombre d'habitants respectifs provinces et territoires.

Les 140 millions de tests supplémentaires sont suffisants pour fournir un test rapide par semaine, par personne, au Canada en janvier , a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique indique qu'il fera le point sur cette annonce dans les prochains jours.

Avec des informations de Meera Bains