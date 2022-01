Dans la lettre, obtenue par Radio-Canada, elle dit que « ce débat ne peut attendre la rentrée parlementaire », prévue le mardi 1er février.

Après avoir passé en revue les défis qui accablent le gouvernement (cascade d'hospitalisations, délestage, manque de tests...), elle estime que « le Québec doit rapidement reprendre le contrôle de la situation ».

Depuis mars 2020, nous avons toujours encouragé le respect de toutes les mesures sanitaires que vous avez mises de l’avant , affirme Dominique Anglade, dans la lettre. Malheureusement, nous avons observé dans les dernières semaines une grande confusion dans les communications gouvernementales.

« Étant donné que les points de presse de votre gouvernement ne suffisent plus à rassurer la population, nous vous demandons de convoquer d’urgence l’Assemblée nationale en séance extraordinaire dès la semaine prochaine. » — Une citation de Dominique Anglade, dans sa lettre au premier ministre

La cheffe de l'Opposition donne l'exemple de l’utilisation des tests rapides dans les écoles. Alors que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé en point de presse, mercredi, qu'ils seraient distribués dans les écoles primaires et secondaires, l'information a dû être rectifiée par la suite, car seuls les élèves du primaire en recevront.

Des conférences de presses jugées incomplètes

Dominique Anglade déplore, dans sa lettre, que « des informations importantes n’étaient pas communiquées lors des points de presse ».

Par exemple, le 23 décembre, lors de l'annonce du resserrement des rassemblements pour les Fêtes, il n'a pas été mentionné que les résidents de Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD n'auraient pas le droit de sortir à Noël. Un communiqué a été émis par le ministère 10 minutes avant la fin de la conférence de presse.

Le 30décembre, lors du point de presse pour annoncer le couvre-feu, il n'a pas été question des nouvelles règles en garderies qui ont suscité la controverse et fait reculer la santé publique.

« Des questions se posent sur la justification scientifique de certaines mesures. [...] Nous craignons que toutes les questions laissées sans réponses fragilisent l’adhésion aux mesures sanitaires. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

L'accord de tous les partis nécessaire

Pour modifier le calendrier parlementaire, il faudrait qu'il y ait une entente entre les leaders de toutes les formations politiques.

Plus tôt dans la journée, nous avions demandé au bureau du premier ministre s'il était prêt à reprendre les débats parlementaires plus tôt que prévu, afin d'échanger, par exemple, sur les droits des vaccinés et des non vaccinés.