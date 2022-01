Alma appelle à la prudence et demande de ne pas traverser la rivière Petite-Décharge

La municipalité a appelé la population jeudi après-midi à faire preuve de prudence. Il y a de l’eau vive à certains endroits et s’y aventurer pourrait s’avérer extrêmement dangereux , a prévenu la municipalité, sur sa page Facebook.

Une quinzaine de cabanes de pêche se retrouvent sur la rivière Petite-Décharge. Ce n’est pas seulement pour les cabanes, c’est vraiment pour tous ceux qui s’y aventurent, que ce soit des motoneigistes, il y a des piétons aussi. Souvent, ils vont partir de la rue Sacré-Coeur et ils vont se diriger vers le centre de ski [du mont Vila Saguenay] , a indiqué Claudia Madore, conseillère en communication pour Alma.

Dans les derniers jours, des citoyens de la municipalité ont constaté une variation rapide du niveau de la rivière.

Alma a appelé jeudi la population à faire preuve de prudence et à ne pas traverser la rivière Petite Décharge. Photo : Tirée de Facebook

Un débit plus faible

Cette variation s’explique par des opérations effectuées par Rio Tinto à ses centrales Shipshaw et Chute-à-Caron, situées sur le Saguenay. Ces opérations, que l’entreprise qualifie de routine, ont fait diminuer le niveau de la rivière Saguenay.

Le niveau a diminué jusqu’à Alma, en raison d’un débit sortant plus faible qu’à la normale en cette période de l’année à la Centrale Isle-Maligne, combiné à des conditions météorologiques particulières , a-t-on indiqué par courriel du côté de Rio Tinto.

Le débit plus faible et les conditions météorologiques plus douces ont eu un impact sur le couvert de glace de la rivière.

Rio Tinto rappelle l’importance de demeurer en tout temps à distance des installations hydroélectriques, que ce soit sur la berge ou sur la rivière.