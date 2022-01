Plainte à la CNESST : une infirmière immunosupprimée dit ne pas avoir été écoutée

Pendant le temps des Fêtes, l'employée suspectait qu'il pouvait y avoir des patients atteints de la COVID-19 dans son unité, puisqu'il y en avait dans d'autres unités de l'établissement.

Selon ce qu'elle a raconté à Radio-Canada, l'employée aurait alors mentionné à sa supérieure qu'elle était immunosupprimée et qu'elle était inquiète de devoir peut-être côtoyer des gens qui ont possiblement la COVID-19.

Une personne immunosupprimée présente un système immunitaire amoindri.

La cadre lui aurait répondu qu’avec ses trois doses de vaccin elle était bien protégée et qu'elle pouvait donc continuer à travailler.

Dans le cadre de ses tâches, elle a même fait passer des tests de dépistage de la COVID-19 à tous les patients, le personnel et les deux cadres de son unité le 26 décembre dernier.

Quatre jours plus tard, tous les patients étaient effectivement déclarés positifs.

Le 5 janvier, c'est elle qui a reçu un résultat positif.

L’infirmière affirme maintenant être inquiète pour sa santé parce qu'elle a une maladie pour laquelle elle devait recevoir un traitement dans quelques jours. Toutefois, celui-ci a été retardé, car il ferait baisser sa réponse immunitaire. Elle craint même une aggravation de sa maladie en raison de ce retard.

La procédure suivra son cours à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST qui devra évaluer la réclamation de la dame.

Le syndicat espère un cas isolé

La présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ), Julie Boivin, croit que la direction aurait dû vérifier les lignes directrices.

Dans le fond, c'est qu'elle n'est pas allée chercher l'information. Elle lui a simplement répondu : "Tu es vaccinée trois doses, tu es correcte pour rester au travail , a-t-elle mentionné.

Dans un avis daté du 21 décembre, l'Institut national de santé publique du Québec (Institut national de santé publique du Québec INSPQ ) recommande d'éliminer tout contact avec des personnes sous investigation ou cas de COVID-19 en ce qui concerne les travailleurs vulnérables.

J'espère que c'est un cas isolé et que ce sera le dernier et que toutes les autres vont être sorties au bon moment , a-t-elle poursuivi.

Dans le tumulte d'une éclosion

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a réagi par courriel, sans parler de ce cas spécifique.

Avec l’évolution de la pandémie, l’arrivée des vaccins et les nouvelles recommandations de l’INSPQ, chaque employé immunosupprimé a été réévalué dernièrement par son médecin traitant et a reçu une nouvelle recommandation selon son diagnostic et sa condition médicale. Chaque situation est évaluée au cas par cas et l’évaluation du médecin traitant est ensuite analysée en collaboration avec le service santé afin d’évaluer les risques et les milieux de travail où pourra travailler l’employé. Dans le tumulte d'une éclosion, il peut arriver qu'un employé ne soit malheureusement pas retiré à temps du milieu , a répondu Amélie Gourde, conseillère-cadre par intérim aux communications et relations médias.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS enverra également au cours des prochains jours des mesures spécifiques pour les employés immunosupprimés.

D'après un reportage de Claude Bouchard