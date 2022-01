Le racisme anti-asiatique continue d’avoir des conséquences avec la pandémie

Le racisme envers les communautés asiatiques du Canada ne date pas d’hier, mais a certainement été exacerbé depuis le début de la pandémie. Un chercheur de l’Université de Victoria a d'ailleurs établi que ce racisme a pour conséquence d’affecter le bien-être et le sentiment d’appartenance des personnes qui le subissent.

Nous avons découvert, ce qui concorde avec les données de recherches antérieures, que la plupart des Sino-Canadiens et Canadiens d’origine asiatique ont subi du racisme , souligne d'emblée le professeur adjoint en psychologie à l’Université de Victoria, Nigel Mantou Lou.

Son étude aborde la double pandémie , soit la pandémie de COVID-19 ainsi que la pandémie des actes racistes qui ont déferlé sur les communautés asiatiques du pays. L’année dernière, la police de Vancouver a d’ailleurs annoncé une hausse de 700 % des crimes haineux en comparaison à l’année précédente.

Selon le chercheur, ce racisme peut avoir deux impacts différents. Pour les personnes qui en sont victimes, cela peut affecter directement leur bien-être et leur sentiment d’appartenance. Ils peuvent se demander s’ils ont vraiment leur place dans leur communauté , illustre Nigel Mantou Lou.

Mais une personne peut en ressentir les effets sans avoir été la cible directe du racisme. Selon l’étude en question, 60 % des Sino-Canadiens ont changé leurs habitudes afin d’éviter d’être confrontés à des attaques.

Un phénomène qui ne surprend guère la présidente du Conseil national des Sino-Canadiens pour la justice sociale, Amy Go, puisque les 18 derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les communautés asiatiques, souligne-t-elle.

« C’est tellement une expérience commune et partagée par chacun d’entre nous, peu importe depuis combien de temps nous sommes installés au Canada. » — Une citation de Amy Go, présidente du Conseil national des Sino-Canadiens pour la justice sociale

Souvent, c’est aussi la première fois que les gens en parlent, ajoute-t-elle, puisqu’ils balayent l’expérience sous le tapis et préfèrent l’oublier pour préserver leur santé mentale, mais plusieurs vont finir par craquer puisqu’ils vivent toujours ce traumatisme.

L’importance de dénoncer

L’étude de l’Université de Victoria, publiée par la Société canadienne de psychologie, se penche également sur la sous-dénonciation des actes de racisme et de discrimination envers les membres des communautés d’origine asiatique.

La sous-dénonciation du harcèlement peut être un facteur qui contribue à ce que le racisme se perpétue, puisque les auteurs font face à peu de conséquences et que le public n'est pas sensibilisé au fait que le problème est à ce point répandu , peut-on lire dans l’étude.

Pour la fondatrice de la coalition Stand With Asians Coalition (SWAC), Doris Mah, cela s’explique notamment par des priorités qui sont différentes d’une génération à l’autre.

Lorsque vous êtes immigrant, particulièrement de première génération, votre priorité est de mettre du pain sur la table et de ne pas se plaindre , illustre-t-elle.

Doris Mah souhaite que les municipalités décrètent le 10 mai comme étant une journée d'action pour lutter contre le racisme anti-asiatique. Photo : offert par Doris Mah

Elle souligne aussi le fait qu’il peut être difficile de savoir où et comment rapporter un acte de racisme. Les crimes haineux sont plus facilement reconnus puisqu’ils sont clairement illégaux, explique Doris Mah, mais le racisme peut être plus insidieux.

La coalition a d’ailleurs soumis une pétition au gouvernement fédéral notamment afin qu’un meilleur système de signalement et de suivi soit mis en place contre les crimes et les incidents à caractère haineux.

Doris Mah souhaite également que les municipalités emboîtent le pas et proclame le 10 mai comme étant une journée d’action contre le racisme anti-asiatique dans la province afin d'accroître la sensibilisation sur cet enjeu qui touche une grande partie des Britanno-Colombiens.