Bien qu'Omicron semble être moins grave que Delta, en particulier chez les personnes vaccinées, cela ne signifie pas qu'il devrait être classé comme bénin , a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse à Genève, jeudi.

« Tout comme les variants précédents, Omicron envoie des gens à l'hôpital et tue des gens. » — Une citation de Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Il a mis en garde contre un tsunami de cas tandis que les infections mondiales montent en flèche et atteignent des niveaux records alimentés à la fois par Omicron et Delta. Les systèmes de santé sont débordés et les gouvernements ont du mal à apprivoiser le virus, qui a tué plus de 5,8 millions de personnes.

Par ailleurs, l’OMS avance que l'impact sur les personnes âgées est l'une des grandes questions sans réponse concernant le nouveau variant, car la plupart des cas étudiés jusqu'à présent concernaient des personnes plus jeunes.

Des milliards de personnes non protégées

Le directeur général de l’OMS creuse le même sillon depuis plusieurs semaines. Il a réitéré son appel à une plus grande équité à l'échelle mondiale dans la distribution des vaccins et dans l'accès à ceux-ci.

« Rappel après rappel dans un petit nombre de pays ne mettra pas fin à une pandémie tant que des milliards de personnes resteront sans protection. » — Une citation de Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Sur la base du taux actuel de déploiement des vaccins, pas moins de 109 pays n’atteindront pas l'objectif de l'OMS de vacciner 70 % de la population mondiale d'ici juillet, a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cet objectif est considéré comme un moyen d'aider à mettre fin à la phase aiguë de la pandémie.

De son côté, le conseiller de l'OMS Bruce Aylward a déclaré que 36 pays n'avaient même pas atteint 10 % de couverture vaccinale. Parmi les patients à l'état jugé sérieux dans le monde, 80 % n'étaient pas vaccinés, a-t-il souligné.

Dans son rapport épidémiologique hebdomadaire de jeudi, l'OMS a déclaré que les cas avaient augmenté de 71 %, soit de 9,5 millions, au cours de la semaine précédant le 2 janvier par rapport à la semaine précédente, tandis que les décès avaient diminué de 10 %, soit de 41 000.

Le directeur chargé du Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire à l'OMS, le Dr Michael Ryan, a mis en garde contre le vœu pieux qui voudrait qu'Omicron puisse être le dernier variant de cette épidémie. Il y a encore beaucoup d'énergie dans ce virus , a-t-il prévenu jeudi.