Patiente isolée nue : c’est « choquant », dit le Comité des usagers de l’IUSMQ

C'est difficile de ne pas trouver ça choquant , a réagi Éric Bilocq, coordonnateur au comité.

Selon lui, les membres du comité sont particulièrement consternés par les propos tenus par les infirmiers, au sujet des bénéficiaires, des patients atteints de déficience intellectuelle.

Éric Bilocq qualifie ces paroles d' inacceptables et déplorables . Il salue par ailleurs l'intervention rapide de la direction de l'institut dans cette affaire.

Des actions ont été prises, c'est ce qui nous rassure , indique M. Bilocq.

Des remords

Les deux professionnels impliqués ont été congédiés après les événements, mais pouvaient continuer à pratiquer. Le Conseil de discipline de leur ordre professionnel les a finalement radiés pour six mois.

Mathieu Harvey et Stéphanie Frigault-Thomassin ont d'ailleurs reconnu leurs torts en plaidant coupables aux infractions. Ils ont aussi exprimé des remords.

Le Conseil de discipline les a également sanctionnés pour les propos désobligeants qu'ils ont tenus au sujet de leurs patients.

Les congédiements et la radiation des personnes incriminées envoient un message clair, selon Éric Bilocq.

« Ce n'est pas parce que ce sont des personnes vulnérables [les patients] qu'on peut se comporter d'une telle façon. » — Une citation de Éric Bilocq, coordonnateur au Comité des usagers de l'Institut en santé mentale de Québec

Les employés concernés ont été relevés de leurs fonctions dès que la direction a été informée de la situation.

Confiance brisée

En plus des deux infirmiers congédiés, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale a remercié un éducateur spécialisé qui travaillait le soir des événements.

Selon l'organisme, le lien de confiance a été brisé, par des personnes travaillant auprès d'une clientèle vulnérable.