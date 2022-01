L’Outaouais privé de 600  travailleurs de la santé en raison de la COVID-19

Quelque 600 employés de la santé, sur les 12 000 que compte la région, manquent actuellement à l’appel en raison de la COVID-19, rapporte jeudi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. Parmi eux, plus de 300 employés sont directement infectés par le virus, tandis que les 300 autres ont été provisoirement retirés du réseau après un contact avec le virus.

Soulignant une situation préoccupante avec une augmentation des hospitalisations liées à la COVID, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais, Josée Filion, évoque, lors d’un point de presse, jeudi, une situation tout aussi préoccupante au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre .

Nos employés sont aussi affectés, ce qui crée une pression importante sur notre capacité à donner des soins et services à la population , déclare Mme Filion.

À ces 600 travailleurs retirés s'ajoutent environ 700 à 800 employés absents pour des maladies autres que la COVID-19. Ça vient générer un impact important sur le manque de ressources , s'inquiète la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSS de l'Outaouais, précisant que les membres du personnel retirés viennent de plusieurs services d'activités et concernent l’ensemble du territoire de l’Outaouais.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'employé dit rouge , se félicite toutefois Mme Filion, soit un employé positif à la COVID-19 qui serait de retour au travail. Au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSS , on a mis en place un mécanisme pour évaluer les employés qui sont retirés du travail. C'est vraiment un travail qui est fait en concertation avec la santé publique, les relations de travail, la prévention des infections, la direction générale, où on analyse chaque cas pour bien déterminer à quel moment lever l’isolement et prévoir un retour au travail , poursuit-elle.

Cette dernière redoute toutefois la possibilité d'un retour d'un employé porteur du virus et tient à rassurer. En cas de retour au travail d'employés positifs à la COVID-19, des mesures seront mises en place pour protéger bien évidemment les employés et les gens qui circulent autour de ces employés , assure Mme Filion.

Un nouveau pôle de vaccination pour contrer la flambée des cas

S’il y a un mot pour qualifier la vaccination présentement, ce serait accélération , précise dans ce contexte la directrice de la vaccination COVID-19 en Outaouais, Nency Héroux, qui annonce l’ouverture d’un nouveau pôle de vaccination dès le 10 janvier, en partenariat avec le Groupe de médecine de famille universitaire de Gatineau. Ouvert à l’ensemble de la population âgée de 12 ans et plus, ce dernier sera accessible uniquement sur rendez-vous.

Pour contrer la flambée des cas, les efforts de vaccination vont s'intensifier (archives). Photo : Radio-Canada / David Richard

On poursuit les efforts et la cadence, qu’il faut maintenir dans les prochains jours et les prochaines semaines , poursuit Mme Héroux, précisant que le cap du 5000 vaccins administrés dans une même journée a plusieurs fois été atteint et dépassé depuis le 28 décembre, comparativement à la mi-décembre 2021 où ce chiffre atteignait tout au plus 2500.

L’Outaouais compte, jeudi, 789 nouveaux cas, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), portant à 26 682 cas le nombre de personnes infectées par le virus dans la région depuis le début de la pandémie.

Si aucun nouveau décès n’est à déplorer, l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ fait état de 7629 cas actifs dans la région. Un chiffre très élevé, commente la directrice de la santé publique par intérim en Outaouais, Dre Brigitte Pinard, et qui représenterait au minimum 2 % de la population.

Du côté des hospitalisations, on compte actuellement 59 personnes hospitalisées en raison de la COVID dans la région, dont trois personnes admises aux soins intensifs, précise la directrice des soins infirmiers du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais, Marie-Ève Cloutier.

Un nouveau décès à Ottawa

Dans la capitale fédérale, les efforts de vaccination sont également soutenus. Photo : Radio-Canada

Les efforts de vaccination se poursuivent également du côté de la capitale fédérale, avec l’élargissement des capacités de vaccination sans rendez-vous destinées à des groupes prioritaires, annonce, jeudi, Santé publique Ottawa (SPO). Objectif : prioriser l’immunisation des groupes ciblés.

Dès aujourd’hui, sous réserve de préinscription en ligne, les personnes âgées de 60 ans et plus, les travailleurs de l’éducation et des services de garde d’enfants, les employés, bénévoles ou soignants des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite ainsi que les personnes enceintes pourront recevoir un vaccin sans rendez-vous dans certaines cliniques communautaires.

La capitale nationale compte 1231 nouveaux cas, rapporte par ailleurs Santé publique Ottawa SPO , ce qui porte à 47 687 le nombre de personnes infectées par le virus depuis le début de la pandémie. On déplore par ailleurs un nouveau décès - une femme dans la vingtaine - le premier depuis mardi et le 626e depuis février 2020.

Trois hospitalisations s'ajoutent à Ottawa, portant à 35 le nombre de personnes actuellement admises dans un établissement de santé, dont trois patients sont traités aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa SPO rapporte par ailleurs que la capitale compte actuellement 8389 cas actifs.

Hospitalisations et éclosions en augmentation dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) fait état de 211 nouveaux cas. Depuis le début de la pandémie, 9826 personnes ont été infectées par le virus.

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario BSEO fait par ailleurs état de 2611 cas actifs sur son territoire et d’une augmentation des hospitalisations, puisqu’on en compte 24, jeudi, dont trois aux soins intensifs. Mercredi, 17 personnes, dont trois aux soins intensifs, étaient hospitalisées.

Les éclosions sont aussi en recrudescence, passant de 16, mercredi, à 29, jeudi.

Le nombre de décès ne change pas et se stabilise pour l’instant à 135.