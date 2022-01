Des fossiles galactiques particulièrement intéressants découverts dans la Voie lactée

Ce courant d'étoiles appelé C-19 a été débusqué par une équipe de scientifiques, dont des chercheurs de l’Observatoire astronomique de Strasbourg et du Centre de recherche sur l'astronomie de l'Université de Victoria.

Les étoiles de ce groupe ont un taux de métallicité qui est environ 2500 fois plus petit que celui du Soleil, selon la publication. Ce qui veut dire que ce groupe d’étoiles s’est formé très tôt, dans le premier milliard d'années de l'âge de l’Univers , explique Nicolas Martin, co-auteur de l’étude et chargé de recherche à l’Observatoire astronomique de Strasbourg.

Cet amas est composé de milliers d'étoiles très anciennes et ouvre donc une fenêtre sur les premières créations d'étoiles dans l’Univers.

Ce que nous dit la métallicité d'une étoile

Les étoiles sont semblables à de gros cœurs thermonucléaires et transforment l'hydrogène et l'hélium en éléments plus complexes et lourds.

Quand une étoile consomme tout l’hydrogène et l'hélium qui la compose, elle explose et éjecte une grande partie de ces éléments. Les étoiles de générations suivantes vont naître dans cet environnement plus riche.

Donc, plus les générations d’étoiles avancent, plus elles sont enrichies de ces éléments.