L’installation des lecteurs de CO2 va bon train dans les écoles de l’Abitibi-Témiscamingue

En Abitibi-Témiscamingue, plusieurs écoles sont déjà dotées de ces appareils. Cependant, pour le syndicat des enseignants de la région, la solution doit aussi passer par l'installation d'échangeurs d'air dans les écoles.

Au Centre de services scolaire Harricana, l'installation des lecteurs de CO2 a commencé en novembre.

À ce jour, 34 % des 274 appareils qui ont été reçus sont déjà en service, explique la secrétaire générale Johanne Godbout.

De ce nombre 143 sont installés et le reste le sera prochainement.

On avait 422 lecteurs à recevoir pour l'ensemble de l'opération. En date d'aujourd'hui, on est à 274, donc on parle de 65 % du matériel qui est rentré, ce qui représente 20 bâtiments sur 26 , explique la responsable, qui croit que l'opération va prendre fin en juin prochain.

« Les lecteurs de CO2 ne corrigent pas le problème »

Le Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue salue l'arrivée de ce matériel.

Toutefois, le président Yvan Dallaire croit qu'un lecteur de CO2 ne suffit pas à régler le problème si un échangeur d'air n'est pas installé.

Les lecteurs CO2 vont indiquer si l'air est correct dans la classe. On est d'accord avec ça, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème , dit-il.

Quand on est obligé d'ouvrir les fenêtres et qu'il fait - 30, ce n'est pas très agréable. Tout le monde sait que le problème pourrait être réglé par la ventilation, mais la majorité de nos écoles ne sont pas ventilées , ajoute le représentant syndical.

L'école des Explorateurs à Malartic Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Au Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois, toutes les écoles sont dotées de ces appareils, à l’exception de l'école des Explorateurs à Malartic.

En tout, ce sont 405 lecteurs qui sont installés.

Le directeur aux ressources matérielles et à l'approvisionnement Patrick Lortie ne voit pas la nécessité d'installer pour le moment des échangeurs d'air puisque la ventilation est déjà adéquate.

« Nous, on a déjà fait des tests avant l'installation des lecteurs de CO2 et on n'avait aucune école qui nécessitait le besoin d'installer des échangeurs d'air. » — Une citation de Patrick Lortie

Lorsqu'il y a eu des tests d'une firme indépendante, on n'avait aucune école qui dépassait 2000 ppm. Par contre, avec l'arrivée des détecteurs de CO2, s'il y a une classe problématique, on peut commander des échangeurs d'air au ministère , explique Patrick Lortie.

Au Témiscamingue, seule l'école secondaire Rivière-des-Quinzes de Notre-Dame-du-Nord n'est pas encore dotée d'un lecteur de CO2.

Là aussi, on privilégie l'aération en ouvrant les fenêtres et les portes des classes.