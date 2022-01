La femme d’un ancien enseignant accusé d’agressions nie toute responsabilité

La femme de Michael Gregory nie avoir eu connaissance des agissements de son mari et demande qu'un recours collectif de 40 millions de dollars déposé par d'anciens élèves soit rejeté. Le recours collectif vise également le conseil scolaire public de Calgary (CBE), qui demande aussi qu’il soit annulé.

La femme de Michael Gregory dit qu'elle n'a eu connaissance d'aucune allégation de violences jusqu'au jour où son mari a été arrêté.

Le représentant de la succession n'était pas au courant du comportement décrit dans le rapport du comité de conduite professionnelle de l'Association des enseignants de l’Alberta , lit-on dans la réponse, déposée par l’avocat de JSS Barristers, Oliver Ho.

La succession de Michael Gregory nie tout acte répréhensible de sa part ou de la part de M. Gregory et nie que les plaignants aient subi des blessures, des pertes ou des dommages .

L'épouse de Michael Gregory admet toutefois trois faits reprochés dans la poursuite, soit que l’enseignant a transporté des élèves dans son véhicule personnel, qu’il a déjà fait venir des élèves dans leur maison et qu’il a déjà jeté des excréments d’animaux contre eux.

Dans le document présentant sa défense, le conseil scolaire public de Calgary demande aussi le rejet de l'action en justice et affirme n’être en aucun cas responsable de la mauvaise conduite de son employé.

La poursuite allègue que certains membres du personnel, notamment un directeur adjoint de l’école où enseignait Michael Gregory, étaient au courant de son comportement violent.

En février dernier, Michael Gregory s'est suicidé 5 jours après avoir été arrêté et inculpé de 17 chefs d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle résultant d'incidents survenus entre 1999 et 2005.

Il avait enseigné les mathématiques, les sciences et l'éducation physique à l’école John Ware Junior High de 1986 à 2006.

L’Association des enseignants de l’Alberta a révoqué le droit d’enseigner de Michael Gregory en 2006 après qu'il eut plaidé coupable à deux chefs d'inconduite professionnelle, admettant qu'il avait maltraité mentalement et physiquement des élèves .

Il avait notamment admis avoir donné de l'alcool à des élèves et d'abusé d'eux mentalement et physiquement.

D'après les informations de Meghan Grant