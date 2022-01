L’élargissement du passeport vaccinal recueille des appuis à Québec

Le président de la Société de développement commercial SDC St-Roch et copropriétaire de La Place boutique gourmande, François Lebel, estime que cette mesure est préférable à une nouvelle fermeture.

On n’a plus de restaurants qui sont ouverts, on n’a plus de bars qui sont ouverts. Avant d'arriver à fermer tout encore une fois, je pense qu'on va privilégier, justement, ces mesures-là qui peuvent juste [contribuer à] améliorer la situation , confie-t-il en entrevue à Radio-Canada.

François Lebel est prêt à appuyer toute mesure qui permettra aux commerçants de poursuivre leurs activités. Photo : Radio-Canada

Le copropriétaire du salon Coiffure le Saint, Frédéric Duchesne, abonde dans le même sens.

On est prêt. On va faire ce qu'il faut. En fait, moi, si ça peut m'empêcher de fermer de nouveau, puis pouvoir continuer d'opérer, bien on va le faire. On va demander le passeport , affirme-t-il.

On va réussir à le faire

M. Duchesne croit que le milieu de la restauration a fait la démonstration au cours des derniers mois que les commerces sont capables de valider le statut vaccinal de leur clientèle.

« Il y en a beaucoup qui étaient déjà prêts à nous le montrer même si on n’était pas obligé de le demander. Donc, on le demandera s’il le faut. » — Une citation de Frédéric Duchesne, copropriétaire du salon Coiffure le Saint

François Lebel y voit, quant à lui, une question de bonne volonté. C'est sûr que c'est moins agréable, mais je pense que l'être humain peut s'adapter, puis on va réussir à le faire , prédit l'homme d'affaires.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé jeudi que le passeport vaccinal sera obligatoire pour entrer dans les succursales de la Société des alcools du Québec SAQ et de la Société québécoise du cannabis SQDC à compter du 18 janvier.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a l'intention d'élargir l'utilisation du passeport vaccinal à d'autres services et commerces non essentiels. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La mesure vise directement les Québécois non vaccinés, qui représentent plus de 50 % des patients atteints de la COVID-19 admis aux soins intensifs.

Le premier objectif, c’est de limiter les contacts, et le deuxième objectif, c’est de les protéger contre eux-mêmes , a précisé Christian Dubé en point de presse.

Le ministre a prévenu que d’autres services et commerces non essentiels s'ajouteront à la liste des endroits où le passeport vaccinal sera exigé. Les épiceries et les pharmacies seront toutefois exemptées.

Avec les informations de Guylaine Bussière