Début d’année difficile pour les salles de spectacle

Le grand bal des reports et des annulations est reparti. Devant l’augmentation des cas et la fermeture des salles imposée par le gouvernement, les programmations culturelles s'effritent tranquillement.

À quelques jours seulement des premières présentations, le théâtre La Bordée a annoncé le report à l’automne de la pièce La Paix des femmes. Les producteurs sont malheureusement maintenant habitués à cette mécanique, mais ce n’est pas simple pour autant.

La prochaine pièce Les Muses orphelines devrait commencer le 22 février , explique Michel Nadeau, directeur de La Bordée. S’il fallait reporter celle-là aussi, ça serait la deuxième fois. Ça devient difficile parce qu’il y a beaucoup de choses qui ont été reportées l’année dernière. Un moment donné, l'entonnoir se bouche, se rapetisse beaucoup plus on repousse.

Michel Nadeau en répétition pour Rouge (archive) Photo : Nicola-Frank Vachon

La situation est similaire au théâtre Le Trident qui a annoncé le report de Cabaret. Avec une vingtaine de comédiens sur scène, il était plus sécuritaire de repousser cette production. Pour la codirectrice générale et directrice artistique du Trident, Anne-Marie Olivier, les deuils s’accumulent On a déjà vécu ça, mais c’est pas moins difficile.

Heureusement, le milieu du théâtre n’est pas complètement sur pause.

« Pour l'instant, la santé publique nous permet de répéter, donc on répète nos spectacles. » — Une citation de Anne-Marie Olivier, codirectrice générale et directrice artistique du Trident

Devant l’incertitude, le théâtre Premier acte avait annulé avant les Fêtes la présentation de la pièce Freeze-Up, initialement prévue du 18 janvier au 5 février 2022.

Apprendre de la pandémie

La Salle Albert-Rousseau et le théâtre Petit Champlain, qui sont sous la même gestion, ont développé de nouvelles méthodes plus efficaces pour rejoindre la clientèle.

En plus d’utiliser les courriels comme tous les diffuseurs le font, on utilise maintenant des SMS et des messages vocaux qui sont enregistrés. Donc, ça permet de mieux planifier et mieux répartir le travail de rappel de clients , explique Mélisa Imedjdouben, directrice du marketing et des communications pour les deux salles.

Les musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec (OSQ) sur scène (archives) Photo : Radio-Canada

Au Grand théâtre, ce sont les scènes qui se sont éclatées. On a plusieurs possibilités de présentation de spectacle, on a fait la démonstration à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie , mentionne Jean-François Ermel, directeur du marketing et de l’expérience client.

Le nouveau Studio Telus peut recevoir de très petites quantités de spectateurs. Une scène est ajoutée sur la très grande scène de la salle Louis-Fréchette pour accueillir environ 250 spectateurs avec distanciation.