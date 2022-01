MBAO : entrez dans la danse avec Noam Gagnon

Sur un ton intimiste, des artistes font découvrir l'envers du décor et le travail en amont des oeuvres qu'ils créent en livrant quelques-unes de leurs astuces du métier. Dans cette série, familiarisez-vous avec le monde de la danse et de la création chorégraphique avec Noam Gagnon. Au cours de sa carrière de plus de 30 ans, ses œuvres ont séduit les foules partout dans le monde.

À 58 ans, le danseur et chorégraphe Noam Gagnon a beaucoup à transmettre sur la façon de pratiquer le métier dans un milieu où, bien souvent, les carrières sont plutôt courtes.

Noam Gagnon n’a pas pris de cours de ballet à l'âge de quatre ans comme beaucoup de virtuoses du domaine.

Cela ne l'a pas empêché de danser toute sa vie depuis un très jeune âge et, plus tard, de poursuivre des études dans le domaine à l'Université Concordia, à Montréal.

Diplômé en danse en 1987, il a amorcé sa carrière à Vancouver pour la compagnie Experimental Dance and Music (EDAM) puis a cofondé, en 1993, la compagnie The Holy Body Tattoo avec Dana Gingras. Il y sera codirecteur et chorégraphe pendant 16 ans.

La compagnie s'est produite dans le monde entier, notamment à Sydney, Londres, Glasgow et Barcelone. Holy Body Tattoo est reconnue pour avoir contribué à propulser la danse sur de nombreuses plateformes, notamment en utilisant sa présence en ligne.

En 2005, les deux partenaires ont créé leurs propres compagnies satellites. Depuis, Noam Gagnon assure la direction artistique de Vision Impure, qu’il a fondée en 2006, compagnie pour laquelle il a créé plusieurs pièces dont Thank You, You’re Not Welcome et The Vision Impure. Cette dernière pièce a d'ailleurs reçu le prix Isadora d’excellence en interprétation.

Noam Gagnon danse avec passion, sans retenue et ses œuvres sont intenses et remplies d'émotions. Il aime explorer des thèmes comme l’intimité, l’identité et la perception.

Aujourd’hui, en plus de poursuivre sa longue carrière comme danseur et chorégraphe, il enseigne aussi le pilates, une discipline qui lui permet de maintenir sa passion bien vivante.