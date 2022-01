Des travailleurs auprès des élèves qui ont des besoins spéciaux se sentent mal protégés

L'équipement de protection, comme des masques N95 et la ventilation dans des classes, se fait encore attendre.

Bon nombre d’entre eux se sentent stressés et anxieux, chaque fois qu’ils entrent en classe.

Pour être honnête, je ne me sens pas très respectée. J'ai l'impression d'un manque d'équité. Nous nous exposons à des risques alors que tous les autres travaillent de la maison , affirme Krista MacDonald, assistante pédagogique, à l'école secondaire Riverside de Windsor.

Selon elle, certains élèves qu'elle aide ne peuvent pas porter de masque ou respecter des protocoles de distanciation sociale. Bien qu'elle se protège comme elle peut, cela ne l'empêche pas de se sentir en danger, explique-t-elle.

Si ce n'est pas sûr pour les élèves de l'enseignement général, pourquoi est-ce sûr pour nous? , s'interroge-t-elle.

Le président de la section locale 4299 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Anthony Cutrone, abonde dans le même sens. Il affirme que ses membres, environ 200 œuvrant au sein du Conseil scolaire catholique Providence sont fortement préoccupés en raison de l’absence d'équipement de protection.

« Ils sont inquiets de leur sécurité. Ils sont inquiets qu’ils apportent la maladie à la maison, à leurs enfants. On a des membres qui prennent soin de leurs parents plus âgés. Ils sont exposés. » — Une citation de Anthony Cutrone, président de la section locale 4299 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Absence de masques N95 et risque de contamination

Le conseil scolaire public anglais de Windsor-Essex a déclaré à CBC que les masques de la province ne sont pas encore arrivés. Entre-temps, l'administration en a acheté par ses propres moyens.

Le conseil scolaire catholique anglais de Windsor-Essex, qui reprend l'apprentissage en personne pour certains élèves handicapés vendredi, a déclaré qu'il n'avait pas non plus reçu de masques N95 du gouvernement, mais qu'ils devraient arriver cette semaine.

Le président de la section locale 4299 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dresse le même constat.

Anthony Cutrone, président de la section locale 4299 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) Photo : Avec l'autorisation d'Anthony Cutrone

Lors de la rencontre qu’on a eue avec le conseil mardi après-midi, il n’y avait aucun masque N95 dans les lieux de travail. Ils nous ont dit qu’ils sont en route. Mais nous ne savons pas quand nos membres vont les recevoir , explique M. Cutrone.

Il affirme par ailleurs que certains élèves à besoins spéciaux ne portent pas de masque. Cette situation fait croître la peur chez les éducateurs.

Ce sont des élèves à besoins spéciaux, ils sont précieux pour nous et comme nos membres. Ils [les éducateurs] se sentent comme une partie de la famille. Mais ils sont inquiets de ce nouveau variant, parce qu’il est tellement contagieux , précise M. Cutrone.

Il ajoute qu'au-delà des masques N95, ses membres ont besoin d’une meilleure ventilation des lieux, d'une réduction du nombre d'élèves dans les salles de classe, parce que, selon lui, le variant est tellement agressif et c'est plus dangereux .

Krista MacDonald fait partie du personnel qui s'occupe d'une classe d'environ sept élèves handicapés du secondaire. Elle aide ses élèves à manger et à utiliser les toilettes. Pour elle, cette interaction avec les élèves appelle à plus de prudence.

Nous nous retrouvons avec cette anxiété et cette culpabilité de devoir être très, très prudents pour nous assurer que nous ne propageons pas la maladie à nos familles, et que nous ne la propageons pas à ces élèves. Nous avons beaucoup à porter sur nos épaules et je pense que ce stress est difficile à supporter pour beaucoup de gens , explique-t-elle.

Cependant, certains conseils scolaires locaux ne savent pas quand ils recevront des masques en tissu à trois couches pour les élèves handicapés qui apprennent en personne.

La même inquiétude règne au sein de l'Unité du personnel de soutien à l'éducation de la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario.

Cette fédération a indiqué que si la province estime que les écoles ne sont pas sûres et qu'elle ferme les portes à la plupart des gens, alors tous les élèves et le personnel devraient être traités de la même façon . L'anxiété parmi mes membres est très élevée en ce moment , a déclaré le président du syndicat, Tyler Campbell.

Il représente environ 900 membres, dont des aides-enseignants, des éducateurs de la petite enfance et des travailleurs auprès des enfants et des jeunes.

Quelle perspective?

Selon Mme MacDonald, dans l'intérêt de la sécurité des élèves et du personnel, l'apprentissage en ligne pour les élèves handicapés est une option réaliste. Bien que ce ne soit pas l'idéal, elle se souvient qu'à un moment donné, pendant la pandémie, tout le monde était en ligne et que cela a été un succès.

« Ils étaient engagés, ils riaient. Nous avions des visuels, ils avaient des visuels à la maison [...] et ils avaient des iPads avec des programmes. » — Une citation de Krista MacDonald, assistante pédagogique, à l'école secondaire Riverside de Windsor.

Pour le moment, elle se sent dans une zone grise, car elle doit travailler en personne.

M. Cutrone quant à lui croit que la faute est au gouvernement qui n’a pas su prévoir ce qui allait arriver.

Si le gouvernement avait planifié ceci avant les fêtes, on ne serait pas dans cette situation présentement. On attend toujours à la dernière minute. Nous et nos membres, on est déçus et sacrifiés , dit-il.

Malgré cette situation, M. Cutrone invite ses membres à s’armer de courage pour ne pas laisser tomber les élèves. Il est satisfait de leur dévouement en ces périodes difficiles.