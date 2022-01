Le regain d’énergie de la filière nucléaire en Ontario

Et si l’ennemi d’hier devenait l’allié de demain? Autrefois honni avec Tchernobyl et Fukushima, le nucléaire revient en force dans la balance énergétique. Il permet de produire de l’électricité en émettant peu de CO2. Même le Parti vert de l’Ontario, historiquement hostile au nucléaire, s’y résout.

Voici un autre signe qui ne trompe pas : la création d’une chaîne d’approvisionnement pour des composants clés de petits réacteurs modulaires (petit réacteur modulaires PRM ), comme l’a récemment annoncé le ministère ontarien de l’Énergie. Destinés à la Pologne, ils représentent des contrats d'environ 1 milliard de dollars.

Une fois qu’on aura une usine, ce sera peut-être plus efficace, car on pourra en construire à la chaîne , anticipe Guy Marleau, professeur associé au Département de génie physique de Polytechnique Montréal.

Le petit réacteur modulaire, qui peut alimenter tout un village ou une petite ville, deviendra-t-il la pierre angulaire du bouquet énergétique de demain?

Quatre provinces ont déjà accepté de collaborer entre elles pour faire progresser le dossier des petit réacteur modulaires PRM : le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta. L'Ontario serait le précurseur de ce projet avec la construction d’un petit réacteur sur le site nucléaire de Darlington d’ici 2028.

Rappelons qu’environ 60 % de l’électricité produite en Ontario provient déjà de l’énergie nucléaire. Trois centrales sont en activité. La société Bruce Power gère les huit réacteurs des centrales Bruce A et Bruce B, près de Kincardine. La société Ontario Power Generation (OPG) exploite la centrale de Darlington, à Clarington, la plus grande au Canada, ainsi que la centrale de Pickering.

La centrale nucléaire de Pickering a été mise en service en 1971. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Cette dernière, vieillissante, est en bout de course et devrait fermer en 2026 après des reports successifs pour tenter de prolonger sa durée de vie. Quant à Darlington, d’importants travaux de réfection sont prévus d’ici là.

Le grand défi, pour l’Ontario? Le renouvellement de son parc nucléaire! , confirme l’économiste Jean-Thomas Bernard. Les remises en état et les fermetures d'installations nucléaires vont engendrer des déficits de capacité à moyen terme, et ce dès 2026.

Un manque à combler

Le dossier de l’énergie, c’est un peu le sujet brûlant que les gouvernements se renvoient successivement.

On aurait pu le prévoir il y a une dizaine d’années, car les experts qui étudiaient la situation savaient qu’on s’en allait vers l’électrification des transports, savaient qu’on produisait des GES avec le gaz naturel , constate le professeur expert en nucléaire, Guy Marleau.

Selon lui, l’attitude attentiste n’a fait qu'aggraver la situation. Et ça ne concerne pas seulement l’Ontario, mais tous les pays, nuance-t-il, on attend toujours l’urgence pour réagir.

« Or, on va toujours avoir besoin d’une source constante d'énergie et si on ne peut pas compter sur l’hydroélectrique, la seule alternative, c’est le nucléaire pour réduire la production de gaz à effet de serre. » — Une citation de Guy Marleau, professeur associé au Département de génie physique de Polytechnique Montréal

À la différence d’une centrale au gaz naturel qui peut se construire en six mois et être opérationnelle rapidement, fait-il remarquer, une infrastructure nucléaire requiert davantage de capitaux et de procédures lourdes en permis spéciaux.

De la planification jusqu’à l’acceptation, à la mise en chantier et la construction, ça prend de six à huit ans , précise M. Marleau. Quant aux coûts, ils peuvent atteindre 10 milliards de dollars.

Donc on préfère attendre, et on utilise ce qui est moins cher à un moment donné.

Doug Ford a souvent indiqué être «partisan de l'électricité produite en Ontario et des emplois créés en Ontario». Photo : The Canadian Press / Cole Burston

Selon les projections des besoins énergétiques, l’Ontario devra construire une nouvelle infrastructure d’envergure pour compenser la fermeture de Pickering.

Dans l’état actuel du système énergétique, il manquerait 12 TWh, soit 12 milliards de kWh pour répondre à la demande des 20 prochaines années, a averti la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité SIERE , la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de la province.

Un appel d’offres doit être publié dans les prochains mois pour la construction d'une nouvelle infrastructure. [Celles à remplacer] sont également situées dans une région très peuplée, explique David Devereaux, directeur à la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité SIERE . L'approvisionnement de remplacement doit pouvoir répondre à la forte demande dans la région de Toronto et de l'Est de l'Ontario.

Atomes crochus

Sans se prononcer sur le profil de cette nouvelle structure (hydroélectricité? centrale au gaz naturel? énergies renouvelables? réacteurs?), M. Devereaux se contente de mentionner la longue expérience de l’Ontario en matière de nucléaire et l'enthousiasme des gouvernements fédéral et provinciaux pour ce secteur.

Le gouvernement fédéral promeut le nucléaire en spécifiant qu’il fournit 78 000 emplois directs et indirects au Canada et génère 17 milliards de dollars par année dans l’économie canadienne.

Dans sa stratégie de communication, le gouvernement Ford met en avant le fait que la technologie des petit réacteur modulaires PRM qu’elle entend développer a le pouvoir de stimuler les efforts d'électrification et de décarbonisation de l'Ontario.

« Les petits réacteurs modulaires représentent la prochaine génération d'innovation nucléaire, avec le potentiel de contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la croissance économique. » — Une citation de ministère de l'Énergie de l'Ontario

Même Dianne Saxe, ancienne commissaire à l'environnement de l'Ontario et cheffe adjointe du Parti vert de l'Ontario, s’est ralliée à la cause du nucléaire pour des questions environnementales, mais à certaines conditions.

En supposant que l’on réussisse à régler les questions de sécurité, nous disons oui, nous devrions continuer à exploiter Bruce et Darlington, car nous nous sommes déjà engagés à payer une énorme somme d'argent , justifie Mme Saxe, tout en critiquant le problème des déchets nucléaires, lequel reste encore irrésolu .

Des voix se sont élevées dès les prémices du projet de site de stockage pour exprimer des doutes quant à la sécurité de tels enfouissements.

Une grappe de combustible nucléaire Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

En juin 2021, le Canada comptait environ 3,1 millions de grappes de combustible usagé en stockage temporaire, selon les données publiées par la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN SGDN ).

L'augmentation du nucléaire devrait être telle dans le prochain demi-siècle, qu'elle nécessitera 620 expéditions par camion chaque année, soit environ une à deux expéditions par jour pour transporter les futurs déchets radioactifs vers les sites d'enfouissement, selon la Société de gestion des déchets nucléaires SGDN .

« Il n'y a pas de source d'énergie sans problème. Certes, il y a des risques avec le nucléaire, mais les risques des changements climatiques sont encore plus grands. » — Une citation de Dianne Saxe, cheffe adjointe du Parti vert de l'Ontario

Le partenariat annoncé en décembre entre Hitachi Nuclear Energy, BWXT Canada Ltd. et Synthos Green Energy ajouterait un nouveau type de réacteur à la flotte ontarienne.

Comme ce sont des plus petits réacteurs, la sûreté intrinsèque est de meilleure qualité , explique le professeur Marleau. Le réacteur est conçu de telle sorte qu’il ne peut jamais y avoir d’accident grave, assure-t-il.

Des sûretés intrinsèques du cœur font qu’on évite des événements aussi désastreux que celui de Fukushima : en cas d’accident, précise le professeur, ces réacteurs s’éteignent et se refroidissent automatiquement, même sans eau de refroidissement.

L'avenir du nucléaire repose notamment sur la capacité des entreprises à fournir des preuves tangibles en matière de sécurité, d'efficacité et de coûts.