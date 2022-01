Près du tiers des adultes du Bas-Saint-Laurent ont reçu leur 3e dose de vaccin

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que 30,6 % des adultes de la région ont reçu leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19. La moyenne québécoise se situe à environ 20 % chez les 18 ans et plus, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .