Des employés du Casino Caesars de Windsor en colère contre Ottawa et Queen’s Park

Ils déplorent la fermeture de l’établissement ainsi que le faible soutien financier qui leur est octroyé.

Dawn Blanchette qui est employée depuis plus de 25 ans au casino dit avoir la sensation de vivre un cauchemar. Elle raconte que tous ses plans sont tombés à l’eau depuis le début de la pandémie.

J’avais l’intention de prendre ma retraite au casino, mais à cause de la mauvaise gestion de notre gouvernement [de la pandémie], nous sommes de nouveau en confinement , indique-t-elle.

« Je devrais rester à la maison, passer du temps avec mes petits-enfants et travailler. Je ne peux rien faire de tout cela. Je vais au lit le soir en pleurant, ne sachant pas, pour la première fois de ma vie, comment je vais pouvoir payer mon loyer, comment je vais pouvoir faire des courses. » — Une citation de Dawn Blanchette, employée du Casino Caesars

Le 5 janvier, de nouvelles règles sont entrées en vigueur en Ontario. Elles ont pour objectif de freiner la propagation du variant Omicron. Elles impliquent notamment la fermeture des espaces intérieurs de nombreux commerces et établissements, parmi lesquels les casinos.

Dawn Blanchette dit avoir du mal à trouver un travail décent ailleurs. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Cette situation désespère Mme Blanchette qui dit n’avoir travaillé que cinq mois depuis le début de la pandémie et qui ne croit plus les politiciens.

Qu’est-ce qu’ils disent [les gouvernements]? Nous sommes là pour vous. Vous ne me soutenez pas. Aucun d’entre vous. Vous devriez tous avoir honte de ce que vous nous avez fait , explique-t-elle.

Prise au piège

Dawn Blanchette explique qu’il est impossible de s’en sortir avec le soutien que le gouvernement verse présentement aux travailleurs. Elle n'arrive pas à trouver un autre emploi, alors même qu’il y a une pénurie de travailleurs en ce moment au Canada dans de nombreux secteurs d’activité.

Je demande à quiconque le peut d'essayer de vivre avec 270 $ par semaine. Et on nous demande d’aller chercher un autre travail. Aussitôt qu’ils lisent ''casino'', ils ne vont pas vous recruter. Et si vous êtes chanceux [d'être recruté], vous travaillez au salaire minimum , explique-t-elle.

Les employés du casino se plaignent de ne pas pouvoir vivre avec le soutien que leur octroie le gouvernement. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Dave Cassidy, président de la section locale 444 d’Unifor, est du même avis. Il explique la situation très particulière dans laquelle se retrouvent les employés du casino.

Lorsqu’ils vont demander du travail, aussitôt qu’ils écrivent sur leur CV qu’ils ont travaillé pour le casino, les gens savent qu'aussitôt que le casino va rouvrir ils vont retourner travailler là-bas, ce qui ne leur permet pas de trouver un emploi dans un autre secteur d’activité. C’est ce qui se passe pour beaucoup d’entre eux , affirme-t-il.

Dave Cassidy souhaite que les semaines d'arrêt de travail soient prises en compte par l'assurance-emploi. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Des demandes entendues?

Dave Cassidy explique qu’il y a plus de 1000 employés du casino, membres de son syndicat, qui sont sans revenus en ce moment.

Tout ce que nos membres veulent c’est retourner au travail. Nous devons nous assurer qu'à la fois le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral soutiennent ces gens , indique-t-il.

En attendant que cela soit possible, M. Cassidy milite pour que soient mises en place des mesures concrètes qui pourraient soulager les employés. Des mesures qu’il dit avoir suggérées au député Irek Kusmierczyk.

Même lorsque les gens sont en arrêt à cause du confinement et qu’ils ne vont pas au travail, permettez que ces semaines soient prises en compte dans le calcul de leur assurance-emploi , explique-t-il.

« Pour moi, c’est comme un retour sur investissement. C’est ainsi que je vois les choses. Vous investissez dans les gens et vous savez qu’ils vont dépenser cet argent. Il s’agit essentiellement de pouvoir d’achat. » — Une citation de Dave Cassidy, président de la section locale 444 d’Unifor

Irek Kusmierczyk, qui était présent à la manifestation et dont le gouvernement est directement interpellé, dit comprendre les demandes des manifestants.

Irek Kusmierczyk s'engage à transmettre à Ottawa les demandes des manifestants. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Ils nous disent qu’ils ont besoin d’aide, de soutien, qu’il s'agit de familles qui souffrent. Il s’agit d’écouter, d'entendre ces histoires. Aujourd’hui, nous avons entendu des travailleurs qui souffrent véritablement, qui ne travaillent pas depuis deux ans , explique-t-il.

De son côté, dans une déclaration écrite adressée à Radio-Canada, le Casino Caesars se dit solidaire de ses employés.

Caesars Windsor soutient les efforts de ses employés et nous travaillons activement et constamment avec les décideurs pour une réouverture en toute sécurité , indique Susanne Tomkins, responsable des communications.

Mme Tomkins affirme que l'établissement fait tout ce qu'il peut pour pouvoir fonctionner, le moment venu, de manière sécuritaire.