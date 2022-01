Paul Manzon reconnu coupable de conduite dangereuse ayant fait 3 morts à Brampton

À Brampton, Paul Manzon a été reconnu coupable jeudi de conduite dangereuse ayant fait trois morts et deux blessés dans la région de Peel à l'été 2018. Il était accusé d'avoir tué au volant de sa Corvette une mère de Woodbridge et deux enfants sur l'A-50.

Allison Jones, 47 ans, et son fils de 7 ans, Miles, ont été tués vers la fin de l'après-midi du 17 août 2018 ainsi que l'adolescente Julia Riccobene, 12 ans, qui se trouvait dans leur VUS.

Deux des trois victimes de l'accident du 4 août 2018 : Allison Jones et son fils Miles. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE WWW.WARDFUNERALHOMES.COM

La Couronne avait soutenu au procès que la Corvette de l'accusé roulait au moment de la collision à 163 km/h, soit plus de deux fois la vitesse permise.

Le procès avait notamment démontré que l'homme de 48 ans faisait la course avec un motocycliste qui l'avait alors poursuivi sur l'autoroute.

Dans son verdict, la juge Nancy Dennison, de la Cour supérieure de l'Ontario, lui a en partie donné raison, jeudi, pour les accusations relevant de la conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles.

Outre les trois morts, l'accident avait aussi fait deux blessés qui se trouvaient, l'un dans la Kia, l'autre dans la Corvette.

Des témoins oculaires avaient néanmoins rapporté à la barre du procès à l'automne que la conduite de Manzon était agressive par moment, qu'il conduisait assez vite et que son autoradio fonctionnait à tue-tête.

D'autres avaient affirmé que la Kia de la victime était apparue de nulle part au milieu de la chaussée.

La KIA d'Allison Jones avait été réduite en tas de ferraille après la collision mortelle. Photo : Radio-Canada / John Hanley

La juge a rejeté en partie certains témoignages, comme celui d'une conductrice qui avait bu deux coupes de vin et consommé deux lignes de cocaïne avant de prendre la route le jour de l'accident et de circuler entre la Corvette de l'accusé et la motocyclette en question.

Elle a surtout retenu le témoignage de la passagère d'un véhicule, parce qu'elle n'était pas occupée à conduire comme les autres témoins.

La magistrate précise que Mlle Maza avait une excellente vue de ce qui se passait à ses côtés sur l'autoroute, qu'elle n'avait aucune faculté affaiblie et qu'elle n'était pas liée, de près ou de loin, à la poursuite civile, qui a été déposée dans cette affaire.

Mlle Maza avait raconté à la barre qu'elle avait d'abord aperçu deux motocyclettes sur la chaussée avant que l'accusé ne décide de poursuivre l'une d'entre elles et de s'engager dans une course de rue .

La Corvette de Paul Manzon avait abouti sur le bas-côté de la route après la collision. Photo : Radio-Canada / John Hanley

La juge a en revanche acquitté Paul Manzon des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort et des lésions corporelles.

Elle explique que la Couronne n'a pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé à ce sujet.

La magistrate a en outre rappelé que les feux de signalisation à l'intersection où la collision mortelle s'est produite étaient verts sur l'A-50, ce qui indique que l'accusé était en droit de la traverser légalement.

La défense avait expliqué lors du procès que les procureurs de la Couronne n'avaient aucune preuve selon laquelle son client conduisait dangereusement ce jour-là ou que son comportement était criminel.

Paul Manzon, qui n'a pas témoigné à la barre de son procès, devra revenir au tribunal le 3 mai pour son audience sur la détermination de la peine.

La juge Dennison rendra les raisons de son verdict par écrit à une date ultérieure.