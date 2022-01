Un festival de courts-métrages offert gratuitement sur le web

Au total, 41 films, 3 projections commentées et des discussions font partie de la programmation de Pleins Écrans, dont la diffusion de deux courts-métrages retenus dans la course aux Oscars : Frimas et Les grandes claques.

Dès aujourd’hui, 4 films prennent l’affiche sur le web, disponibles pendant une durée de 24 heures. Les projections sont ainsi renouvelées chaque jour, avec une nouvelle série de 4 courts-métrages, une formule proposée ainsi jusqu’au 23 janvier.

En ouverture du festival, Le film Joutel réalisé par Alexa-Jeanne Dubé met en vedette 2 monuments du cinéma québécois, les comédiens Pierre Curzi et Marie Tifo.

D’autres courts métrages méritent également que l’on s’y attarde : L’abat (Olivier Côté), Au plaisir les ordures (Romain Dumont), Monsieur Cachemire (louri Philippe Paillé), Love-moi (Romane Garant-Chartrand), Y’a pas d’heure pour les femmes (Sarra El Abbed), Lointain (Aziz Zoromba), In the shadow of the pines (Anne Koizumi), et There here (Sid Zanforlin).

Ariane Roy-Poirier est la nouvelle directrice de la programmation. Depuis la pandémie, les visionnements en ligne ont atteint des sommets. L’an dernier, le festival a cumulé près d’un demi-million de visionnements.

La nouvelle directrice de la programmation Ariane Roy-Poirier Photo : Radio-Canada / Gracieuseté / Plein(s) Écran(s)

C’est certain que nous, on est un peu bénis. On a été visionnaires avec cette idée-là. [...] Ç’a été vraiment réfléchi dans un cadre où la pandémie n’existait pas [...] Ce qui nous aide beaucoup, c’est qu’il y a à la fois les gens qui ont besoin de ça, il y a un manque à combler définitivement, surtout pour du contenu qui est gratuit et accessible.

Cette accessibilité numérique traverse aussi les frontières et permet un rayonnement à l’international pour le cinéma québécois.

« Pour nous, c’est très très important de ne pas seulement être campé dans les centres urbains, on veut que partout dans le monde et en région, les gens puissent apprécier les films » — Une citation de Ariane Roy-Poirier, directrice de la programmation de Plein(s) Écran(s)

Exceptionnellement, trois courts-métrages belges seront aussi présentés grâce à une collaboration avec le Festival international du film francophone de Namur.

Depuis 2 ans, Plein(s) Écran(s) tente de rejoindre un jeune public, notamment avec une présence sur l’application Instagram. Cette année, la section Impression(s), réunissant des films de moins de 5 minutes à raison d’une diffusion par jour, est présentée durant toute la durée du festival.

Des échanges avec les cinéastes

Outre la diffusion des courts-métrages en ligne, l’organisation offre la possibilité au public d’interagir avec les créateurs de certains films.

Le 13 janvier, le réalisateur Alexis Chartrand et le directeur photo Thierry Sirois présenteront une version commentée du film Le Danger. Les 6 acteurs du film Pharmakon seront également rassemblés le 18 janvier pour échanger avec le public. Finalement, Annie St-Pierre, la réalisatrice du film Les grandes claques, parlera de l’expérience de tournage avec les enfants acteur.trice.s le 20 janvier.

Lilou Roy-Lanouette dans le court métrage « Les grandes claques » Photo : Étienne Roussy

« C’est d’appuyer cet aspect-là de rencontre définitivement, et aussi de pouvoir aller plus loin un peu, comprendre comment les films se font, comment les films sont réfléchis » — Une citation de Ariane Roy-Poirier, directrice de la programmation de Plein(s) Écran(s)

D’autres rencontres avec la porte-parole et comédienne Julianne Côté, le réalisateur Maxime Giroux et la directrice photo Sara Mishara sont également au programme.

Un jury exclusivement composé de femmes travaillant dans le milieu du cinéma remettront plusieurs prix dont celui du meilleur court-métrage québécois et le Prix du Public à la fin du festival.

À savoir qu’il n’est pas essentiel d’avoir un compte Facebook ou Instagram puisque les projections sont également diffusées sur le site internet de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .