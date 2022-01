Des triplés nés prématurément puis atteints de la COVID-19

Deux jeunes femmes de Saint-Honoré ont récemment reçu la visite de la cigogne qui leur a apporté non pas un, non pas deux, mais bien trois poupons. L'aventure de la maternité a commencé sur les chapeaux de roue pour Laurence Fortier et Nykia Rossignol. Leurs triplés sont non seulement nés prématurément, mais, en plus, ils ont contracté la COVID-19.