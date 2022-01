Froid et neige pourraient avoir des effets positifs au printemps, selon des experts

Si le temps froid qui touche la Colombie-Britannique depuis plus d'une semaine a entraîné des perturbations et des records de températures froides , des experts estiment que la neige accumulée pourrait avoir des effets positifs pour la province à l'arrivée du printemps.

La neige est d'une importance vitale pour la région, pas seulement pour le Grand Vancouver, mais pour toute la province , a déclaré Peter Marshall, hydrologue pour le district régional de Vancouver.

Le manteau neigeux du Grand Vancouver, c'est-à-dire la neige accumulée en altitude, alimente les bassins versants, principale source d'eau potable de la région.

Selon Peter Marshall, le printemps et l'été derniers, qui ont été marqués par une sécheresse record dans de nombreuses régions de la province, ont prouvé l'importance du manteau neigeux de l'hiver précédent.

Nous avons eu une quantité de neige supérieure à la moyenne pendant toute la saison [2020] , a-t-il déclaré. Heureusement, nous avons eu assez de neige pour garder les réservoirs relativement pleins [en 2021], et il y avait assez d'eau potable pour tenir pendant l'été sec.

La région métropolitaine de Vancouver compte plus de 2,4 millions de résidents, dont l'approvisionnement en eau provient de trois réservoirs : Capilano, Seymour et Coquitlam.

Le lac Seymour, un des réservoirs qui fournit l'eau potable du grand Vancouver, est pris par les glaces le 31 décembre, en raison des températures négatives qui perdurent. Photo : Radio-Canada / Peter Marshall

Peter Marshall indique que la région utilise environ 1,5 milliard de litres d'eau par jour, et il estime que de 200 à 300 milliards de litres d'eau se trouvaient déjà dans le manteau neigeux au moment de la mesure du 1er janvier.

Cette année, cela s'explique en partie par le fait que nous avons de la neige jusqu'au niveau de la mer et en grande quantité, ce qui est assez inhabituel , a-t-il déclaré. À l'heure actuelle, il semble que nous soyons en bonne forme pour 2022 .

La neige pourrait atténuer la saison des feux de forêt

Bien que Peter Marshall affirme que les niveaux d'eau potable seront probablement sécurisés pour 2022, il exhorte tout de même les résidents à conserver l'eau, affirmant qu'il n'y a pas assez de capacité pour stocker les énormes quantités de précipitations que reçoit le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Robert Gray, écologiste spécialiste des incendies, a déclaré que la neige qui tombe actuellement sur la province pourrait atténuer l'impact de la saison des feux de forêt de 2022, mais que la persistance du manteau neigeux, c'est-à-dire sa durée, aura un impact plus important que la quantité réelle de neige.

« Si le manteau neigeux persiste pendant un certain temps, il garde les combustibles humides. Cela peut raccourcir la saison des feux. » — Une citation de Robert Gray, écologiste spécialiste des incendies

Mais si elle se détache très rapidement au printemps [...] alors la quantité de neige que nous obtenons n'a pas vraiment d'importance , nuance Robert Gray, qui rappelle que la plupart des modèles de changement climatique suggèrent une fonte des neiges plus rapide au printemps.

Selon Robert Gray, les saisons de feux de forêt 2017 et 2018, respectivement la deuxième et la pire jamais enregistrées en Colombie-Britannique, ont toutes deux connu des niveaux d'accumulation de neige supérieurs à la moyenne dans l'Intérieur, qui ont rapidement fondu.

Le froid et la neige pour contenir le dendroctone du pin?

Il ajoute qu’un manteau neigeux plus important pourrait entraîner une plus grande croissance de la végétation, ce qui pourrait en fait aggraver l'impact des incendies, car l'herbe devenue sèche se transforme en combustible.

Le dendroctone du pin peut être dangereux pour les arbres s'il atteint des populations épidémiques. L'écologiste Robert Gray, spécialiste des incendies, affirme que l'arrivée précoce du temps froid dans la province pourrait aider à stopper leur propagation. Photo : Ministère des Forêts de la Colombie-Britannique / Ward Strong

Robert Gray pense aussi que l'arrivée précoce du temps froid en Colombie-Britannique pourrait contribuer à atténuer les effets d'une éventuelle infestation de dendroctone du pin, un coléoptère qui cause des ravages dans les forêts de l'Ouest canadien.

Nous avons besoin de températures très froides [...] en octobre et novembre, pour geler et tuer les larves. Si nous avons des températures plus froides plus tard, cela n'a pas toujours le même effet , souligne Robert Gray.

Armel Castellan, météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement et changement climatique Canada, explique par ailleurs qu’un important manteau neigeux est capitale pour l'écosystème des poissons de rivière, mais qu’une fonte trop rapide de ce dernier au printemps pourrait amener des crues problématiques . Tout cela se joue sur une limite ténue, reste à voir comment le printemps va évoluer , prévient-il.

Avec les informations de Janella Hamilton