Les hospitalisations devraient dépasser celles de la 2e vague, selon le Dr Aubin

La région compte 45 personnes hospitalisées, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publiées jeudi, soit une de plus que la veille. Neuf se trouvent aux soins intensifs.

En une semaine, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 67 %, alors que 27 personnes étaient hospitalisées jeudi dernier dans la région, dont 5 aux soins intensifs, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ .

Au plus fort de la deuxième vague dans la région, environ 70 patients avaient été hospitalisés, à l’automne 2020.

Ça demande beaucoup de logistique pour réussir à se réorganiser, c’est très exigeant pour le personnel. Mais à voir l’évolution des choses, même dans le meilleur des scénarios, il y a de bonnes chances qu’on se retrouve quand même au-delà de ce qu’on a vécu dans le passé , estime le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, en entrevue avec Radio-Canada.

Le niveau précis du nombre d’hospitalisations reste toutefois difficile à prévoir. Les nouvelles mesures sanitaires, qui sont entrées en vigueur au début de la hausse des cas dans la région, pourraient toutefois avoir un plus grand effet dans la région, par rapport à l’ensemble du Québec, où l'ascension de la courbe était déjà bien entamée.

« Reste qu’il va y avoir beaucoup d’hospitalisations, parce qu’on voit que nos hospitalisations sont en hausse d’une façon marquée, nous aussi et qu’on peut s’attendre quand même à avoir un bon niveau d’hospitalisations, mais c’est plus difficile de déterminer le nombre que pour le restant du Québec. » — Une citation de Dr Donald Aubin

500 employés de la santé retirés

La hausse des hospitalisations continue d’augmenter la pression sur le personnel de la santé de la région. La situation demande énormément de personnel , indique le directeur régional de la santé publique.

La gestion du personnel se complexifie, alors que le nombre d’employés de la santé en isolement dans la région augmente également. Jeudi, ils étaient 500 à être retirés, a indiqué le Dr Aubin.

C’est beaucoup plus difficile de donner les soins, exprime-t-il. On y parvient, mais ça demande encore là beaucoup de logistique, de l’organisation et de collaboration de tout le personnel pour subvenir à l’ensemble des besoins que crée la situation actuelle.

Mercredi, 470 membres du personnel de la santé étaient en isolement, selon les informations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ).

Malgré tout, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS tente d’éviter de passer à un autre niveau de son plan de surcapacité de soins intensifs dans la région. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve actuellement en phase trois.

Dix lits de soins intensifs ont été réservés aux patients atteints de la COVID-19 à l’hôpital de Chicoutimi, dont neuf sont maintenant occupés. Certaines chirurgies et rendez-vous électifs ont également dû être reportés.

On fait tout pour éviter le niveau 4, souligne le Dr Donald Aubin. Je pense qu’il y a du gros travail justement pour qu’on se retrouve à être en mesure quand même d’offrir le plus de services possible à notre population.

Une augmentation des cas qui devrait se poursuivre

Le Dr Aubin s’attend à ce que le nombre de cas de COVID-19 continue à augmenter dans la région. La circulation communautaire est élevée et des éclosions se retrouvent dans tous les milieux. Aucun secteur n’est épargné.

« On en a partout. Quand on regarde le nombre de cas, quand on fait des proportions, on se retrouve partout nettement plus élevé en termes de nombre de cas que ce qu’on retrouvait, même dans le pire de l’éclosion de novembre-décembre 2020. » — Une citation de Dr Donald Aubin

Avec les informations de Louis Martineau