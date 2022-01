Décès du réalisateur Peter Bogdanovich, pilier du Nouvel Hollywood

Peter Bogdanovich, réalisateur de classiques en noir et blanc des années 1970 comme La Dernière séance (The Last Picture Show) et La Barbe à papa (Paper Moon), est décédé à l'âge de 82 ans.

Le réalisateur et acteur est mort de causes naturelles tôt jeudi matin dans sa résidence de Los Angeles, a indiqué sa fille, Antonia Bogdanovich.

Issu de la génération de jeunes réalisateurs cinéphiles du mouvement baptisé Nouvel Hollywood – dont faisaient notamment partie Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg ou Brian De Palma – Peter Bogdanovich a dès le début de sa carrière été identifié comme faisant du cinéma d’auteur .

Comparé à Orson Welles

Son premier long métrage, doté d’un budget famélique, sort en 1968. La Cible (Targets), un thriller intellectuel sur la violence par arme à feu dans la société américaine, est salué par la critique. Il récidive en 1971 avec La Dernière séance, portrait évocateur d'une petite ville mourante, qui a décroché huit nominations aux Oscars et l'a catapulté au rang de célébrité.

Certains observateurs avaient comparé ce film au chef-d'œuvre d'Orson Welles, Citizen Kane.

Il poursuit en 1972 avec une comédie loufoque, On se fait la valise, docteur? (What's Up, Doc?) avec Barbra Streisand et Ryan O'Neal, puis un road movie campé dans la Grande Dépression, La Barbe à papa, pour lequel l'actrice Tatum O'Neal a remporté en 1974 un Oscar, à l’âge de 10 ans.

Aussi acteur, on l'avait notamment vu dans la série Les Soprano, où il interprétait le psychanalyste que consultait épisodiquement la psychiatre de Tony Soprano.

Liaisons amoureuses médiatisées

Cybill Shepherd et Peter Bogdanovich s'embrassent avant la projection de la «version définitive» du film «La Denière séance», en 2011. Photo : Getty Images / Valerie Macon

La vie personnelle mouvementée de Peter Bogdanovich a aussi souvent fait les manchettes, à commencer par sa liaison bien connue avec l'actrice Cybill Shepherd, amorcée sur le plateau de La Dernière séance, alors qu'il était encore marié à sa proche collaboratrice, Polly Platt.

Le réalisateur s'était en outre lié avec la mannequin Dorothy Stratten, tuée par son mari peu avant la sortie en 1981 de Et tout le monde riait (They All Laughed), où elle apparaissait à l'écran aux côtés de Audrey Hepburn.

Né dans l’État de New York d’un père serbe et d’une mère autrichienne, Peter Bogdanovich avait commencé sa carrière comme journaliste et critique de cinéma. Il a ensuite été programmeur de films au Musée d'art moderne de New York (MOMA) où, grâce à une série de rétrospectives, il s'est attiré la sympathie de nombreuses légendes vivantes du cinéma américain, dont Orson Welles, Howard Hawks et John Ford.

Un héraut du cinéma

Francis Ford Coppola et Peter Bogdanovich en 2016 Photo : Getty Images / Matt Winkelmeyer

Je suis dévasté. C'était un grand et merveilleux artiste. Je n'oublierai jamais la première de La Dernière séance a réagi Francis Ford Coppola, réalisateur de la trilogie Le Parrain.

Je me souviens de la fin (de la projection), le public s'est levé tout autour de moi pour applaudir pendant au moins 15 minutes... Qu'il repose dans la joie pour l'éternité, en savourant le moment exaltant de nos applaudissements pour toujours , a ajouté le cinéaste dans un communiqué.

C'était un ami cher et un héraut du cinéma , a tweeté de son côté le réalisateur mexicain Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan), en saluant quelqu'un qui a réalisé des chefs-d'œuvre et était de surcroît très avenant .

Avec les informations d'Agence France-Presse