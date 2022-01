Ce qui se passe au Kazakhstan est « un bouleversement politique inattendu »

Le Kazakhstan défraie soudainement la chronique internationale en raison des émeutes meurtrières qui le secouent. Que se passe-t-il dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale riche en ressources naturelles et d'ordinaire paisible? Éclairage.

Un texte d'Adama Diouf

Depuis le 2 janvier 2022, le Kazakhstan vit au rythme de violentes manifestations qui ont entraîné la mort de dizaines de personnes mercredi. Dépassé par les événements, le président Kassym-Jomart Tokaïev fait appel à l'aide militaire de la Russie.

Hélène Thibault est professeure de sciences politiques à l'université Nazarbayev, au Kazakhstan, où elle vit depuis cinq ans. Elle parle d'un bouleversement politique inattendu , même si le pays producteur de pétrole et de gaz, au demeurant stable, n'était pas nécessairement à l'abri d'un soulèvement populaire.

Une surprise

Les émeutes que traverse le Kazakhstan depuis le début de l'année sont une grande surprise parce qu'il est considéré comme le pays le plus stable de la région , affirme Hélène Thibault en entrevue avec Radio-Canada.

Certes, il y a eu dans le passé des revendications économiques, mais le pays n'a jamais connu un tel bouleversement politique depuis son accession à l'indépendance en 1991, d'autant plus que son niveau de vie est nettement supérieur à celui des pays voisins, comme le Tadjikistan et le Kirghizistan, souligne la professeure québécoise.

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev Photo : AP / Yevgeny Biyatov

Hélène Thibault appuie sa thèse sur le changement de régime de mars 2019, qui a vu la démission de l'ancien président Noursoultan Nazarbaïev et l'élection de l'actuel chef d'État Kassym-Jomart Tokaïev.

« Il y a eu de petites manifestations, mais le transfert du pouvoir s'est fait de manière très pacifique, et elles n'ont pas eu l'ampleur de ce qu'on a vu depuis le 2 janvier. » — Une citation de Hélène Thibault, professeure de sciences politiques

Les raisons de la colère

Les manifestations, qui ont commencé dans l'ouest du Kazakhstan en raison de la hausse du prix de l'essence, ont eu l'effet d'une traînée de poudre dans le reste du pays , affirme Mme Thibault, qui ajoute que les prix ont augmenté par deux fois dans cette région.

Puis, elles ont gagné Almaty, l'ancienne capitale du pays, avant de se répandre dans toutes les grandes villes du pays, relate-t-elle.

« Ça, c’est vraiment surprenant, étant donné que le mouvement de société civile est assez faible et qu'on ne voit pas de mobilisation citoyenne. » — Une citation de Hélène Thibault, professeure de sciences politiques

La grogne vient surtout du fait que le pays est riche en ressources naturelles. Souvent, les gens se comparent à Dubaï : ''On pourrait être le prochain Dubaï parce qu'on a les ressources pour être un pays aussi riche, mais on vit dans la pauvreté'' , explique la professeure.

Même si les habitants du Kazakhstan ont un niveau de vie relativement plus élevé que les populations des pays environnants, ils mènent une vie dure, note Mme Thibault.

« La moitié des foyers n'ont pas accès à l'eau courante, les infrastructures sont manquantes. » — Une citation de Hélène Thibault, professeure de sciences politiques.

Mme Thibault constate une réelle disparité entre les milieux ruraux et urbains. Dans les villes, le confort économique et matériel est nettement supérieur à celui des villages, souligne-t-elle. Les infrastructures sont déficientes dans les régions rurales, où les populations sont extrêmement pauvres.

Le fossé économique est énorme aussi entre les gens du pouvoir et les citoyens. On parle d'un schéma de corruption à une échelle gigantesque au moyen duquel le clan de Nazarbaïev [l'ancien président] a accumulé des milliards grâce aux revenus détournés du pétrole et d'autres ressources.

Le pouvoir actuel n'a pas pu répondre aux attentes de la population dans la lutte contre les inégalités sociales et économiques, a fait savoir Mme Thibault.

L'implication de la Russie, une erreur

Le président Kassym-Jomart Tokaïev n'avait pas besoin de faire appel aux forces militaires de la Russie pour affronter les manifestants, d'autant plus que le pays dispose de forces de sécurité bien organisées et bien financées , estime l'universitaire.

Le Kazakhstan avait les moyens de répondre à cette crise intérieure, car c'est seulement l'ancienne capitale Almaty qui a connu des émeutes et des scènes de pillage. Dans les autres villes du pays, les manifestations ont été très pacifiques, fait valoir la professeure.

C'est une décision surprenante, une réaction disproportionnée par rapport à la menace , dit-elle concernant l'appel du président Tokaïev à l'aide militaire russe.

« L'intervention russe témoigne de ce qu'on savait déjà : le président Tokaïev est assez faible. » — Une citation de Hélène Thibault, professeure de sciences politiques

Faire appel à l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) ou à des forces étrangères pour répondre à la violence, c'est une réponse impopulaire dans la population , qui voit ça comme une violation de la souveraineté du pays , explique Mme Thibault.

La décision est d'autant plus impopulaire qu'elle a fait rallier à la cause des manifestants des gens qui étaient au départ opposés à leur démarche, relève-t-elle.

« Donc, la Russie, qui se cherche un rôle de gardien de sécurité sur la scène internationale, a répondu, évidemment, et peut-être avec enthousiasme. Ça lui donne une certaine légitimité, une meilleure assise régionale. » — Une citation de Hélène Thibault, professeure de sciences politiques

Les deux pays [le Kazakhstan et la Russie] ont de très bonnes relations diplomatiques. Ce n'est pas le scénario ukrainien , ajoute-t-elle.

Cette décision donne aussi de la légitimité aux autres pays de l'Organisation du traité de sécurité collective OTSC , notamment le Tadjikistan et l'Arménie, qui ont promis d'envoyer des troupes au Kazakhstan pour soutenir le président Tokaiev, conclut Mme Thibault.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes