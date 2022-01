Le salon Expo habitat 2022 à Québec est annulé

Les organisateurs, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation (APCHQ) - région de Québec, en ont fait l'annonce jeudi après-midi.

L’événement avait aussi été annulé en 2021. À l'image d'autres grands rassemblements, les règles sanitaires ne permettaient pas de le proposer.

À cause de la pandémie

Devant la situation sanitaire difficile que nous vivons tous actuellement, et malgré notre souhait profond d’offrir à Québec l’événement le plus éclatant et le plus stimulant du marché de l’habitation, l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec APCHQ - région de Québec a dû prendre la difficile décision d’annuler l’édition 2022 d’Expo habitat , mentionne Martine Savard, la directrice générale de l’association.

Du contenu sera toutefois publié régulièrement sur les réseaux sociaux.

En 2020, le salon Expo habitat avait attiré plus de 46 000 visiteurs et plus de 300 exposants de l'industrie de la construction.