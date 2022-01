Pas de délestage pour le moment sur la Côte-Nord, assure le CISSS

Malgré la pression qui s’accentue sur le système de santé avec une montée des hospitalisations, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord assure que les opérations non urgentes sont maintenues pour le moment dans ses établissements.

La situation demeure toutefois très fragile selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS, en raison des absences de personnel qui augmentent en raison de la COVID-19.

Un total de 189 employés du réseau de la santé régional sont en isolement après avoir obtenu un résultat positif au virus du SRAS-CoV-2 ou après avoir été en contact avec une personne contaminée.

C’est encore un système très fragile, si l'on devait avoir des éclosions dans nos blocs opératoires, on serait obligé de délester. Mais pour l’instant, on est en contrôle, la population est en sécurité et nos équipes travaillent fort pour maintenir ce niveau de soins là , assure le directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS Côte-Nord, Dr Jean-François Labelle.

Les hospitalisations en hausse

Six hospitalisations sont en cours sur la Côte-Nord, soit cinq à l’hôpital de Baie-Comeau et une à Sept-Îles.

Une seule personne est hospitalisée en lien à la COVID-19 à l'hôpital de Sept-Îles, qui n'a pas encore atteint sa limite hospitalière (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Ce bilan force l’administration du réseau à ajouter des lits dédiés à la COVID-19 puisque seulement six places au total étaient réservées aux patients atteints du virus sur le territoire.

Souvent ces gens-là sont asymptomatiques ou très peu symptomatiques, mais ils sont quand même contagieux et peuvent transmettre la maladie. Il faut alors protéger le personnel et les autres patients, surtout ceux qui sont immunosupprimés , explique le Dr Labelle.

Il faut donc isoler ces gens-là et c’est ça qui demande beaucoup de travail et qui alourdit la tâche du personnel soignant , ajoute-t-il.

Pas de transfert nécessaire jusqu'à maintenant

Les hôpitaux de la région ne disposent pas de la capacité à garder des patients aux soins intensifs. Une personne plus gravement atteinte par la COVID-19 devrait être transférée dans une autre région.

Ce n’est toutefois pas encore arrivé, assure le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , qui demeure prudent avec la montée récente des cas.

Le CISSS Côte-Nord explique pouvoir stabiliser un cas urgent pour une période de 24 heures, mais ne peut garder un patient aux soins intensifs pour une longue période (archives). Photo : CBC/Evan Mitsui

Montée des cas et éclosions

Un total de 130 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 ont été recensées dans les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas actifs à 1026 sur le territoire nord-côtier.

Les éclosions dans les différentes installations du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS sont par ailleurs à l’image de cette flambée des cas.

Une vingtaine de résidents et 16 travailleurs du Centre d'hébergement et de soins longue durée CHSLD des Bergeronnes sont maintenant touchés par une éclosion.

Une situation critique , mais tout de même contrôlée, estime le directeur régional de la santé publique, le Dr Richard Fachehoun.

À un moment donné, il y a eu de la transmission, il y a eu un enjeu au niveau des mesures. [...] Les gens sont maintenant isolés, le personnel porte des masques N95. On suit ça de très près. On se dit, après la première semaine, on va avoir moins de cas , explique-t-il.

Le Dr Fachehoun prévoit une réduction des cas actifs parmi les résidents du CHSLD des Bergeronnes, en Haute-Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le Centre d'hébergement et de soins longue durée CHSLD N.-A-Labrie de Baie-Comeau est aussi frappé par une éclosion, avec 11 résidents touchés et 11 travailleurs également.

À l’hôpital de Baie-Comeau, des éclosions de quelques cas sont rapportées dans les départements de chirurgie, dans l’unité de soins gériatriques de courte durée et en radiologie.