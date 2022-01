L’élargissement de l’obligation du passeport vaccinal divise en Outaouais

Jeudi matin, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé qu’à partir du 18 janvier, le passeport vaccinal sera nécessaire pour aller chercher son vin à la Société des alcools du Québec SAQ ou du cannabis dans une succursale de la Société québécoise du cannabis SQDC .

Sur l’aire de stationnement du Walmart à Gatineau, les personnes rencontrées semblaient divisées sur ces nouvelles mesures.

Pour Shirley Monks, le gouvernement va un peu trop loin . Mais pour sa part, Lyne Tremblay juge la mesure insignifiante.

Ils ont jusqu’au 18 [janvier]! Ils vont aller [faire des réserves] ou autrement faire acheter par quelqu’un d’autre. C’est pas assez sévère pour moi. Nous autres, on a été vaccinés triplement, puis ça donne quoi? Les hôpitaux sont pleins , remarque-t-elle.

Mais pour Sylvain Robertson, la situation pandémique actuelle nécessite d’aller plus loin.

Je pense que c’est une bonne idée. On est rendus là. Les nouvelles statistiques et les nouveaux chiffres qui sortent, tout le monde qui est bien malade en ce moment, puis qui reste longtemps à l’hôpital, ce qui empêche les gens de se faire opérer, c’est tout du monde qui n’est pas vacciné, malheureusement , dit-il, approuvant même l’extension de la mesure à d’autres commerces et services jugés non essentiels.

Bientôt d’autres commerces concernés?

Car le passeport vaccinal pourrait rapidement devenir aussi nécessaire ailleurs, comme notamment pour les soins personnels, a précisé le ministre Dubé lors de sa conférence de presse de jeudi. Le gouvernement devrait, dans les prochaines semaines, ajuster la liste des endroits où le passeport vaccinal sera exigé.

Un fardeau supplémentaire à gérer pour les petites entreprises , a dénoncé la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), surtout dans le contexte où elles sont déjà sous pression en raison de la pénurie de main-d’œuvre , a indiqué le regroupement par voie de communiqué.

Mais pour Jaja Plouffe, propriétaire du salon Xentrik Coiffure, une telle mesure ne signifierait pas forcément plus de travail ou un recrutement supplémentaire.

Il faut établir le passeport vaccinal dans tous les salons de coiffure et dans toutes les entreprises. Je suis une entrepreneure qui a quand même été fermée sept mois et demi sur 13 mois, donc je crois au passeport vaccinal, je suis vaccinée triple. Malheureusement, en salon de coiffure, malgré toutes les mesures qu’on prend, il faut avoir le passeport vaccinal puisqu’on ne peut pas préserver le deux mètres de distance. On a beau avoir des séparateurs, des plexiglas, des masques… On lave continuellement, on désinfecte... Mais je pense que c’est important et je suis pour le passeport vaccinal dans tous les salons de coiffure du Québec , dit-elle.

« Je crois qu’on va allouer peut-être un petit cinq minutes de plus pour rentrer. [...] Mais je ne crois pas que ça va être plus compliqué. Je crois au contraire que ça va faciliter les choses, puis on va pouvoir tourner la page, en 2022, de cette COVID. » — Une citation de Jaja Plouffe, propriétaire du salon Xentrik Coiffure

Elle réfléchit toutefois à un moyen de faciliter l’accès aux personnes qui viennent régulièrement se faire coiffer chez elle pour leur éviter de devoir à chaque fois présenter leur passeport vaccinal.

Lors de sa conférence de presse, le ministre Dubé a précisé que les épiceries et les pharmacies seront exemptées de cette obligation.

Une obligation qui pourrait toutefois avoir des limites dans une région comme l'Outaouais puisque les règles ne sont pas les mêmes de l'autre côté de la rivière, ce qui pourrait convaincre certains résidents d'aller à Ottawa s'approvisionner.

Au moment de publier cet article, ni le ministère de la Santé et des Services sociaux, au Québec, ni le ministère de la Santé, en Ontario, n'avaient commenté cette situation particulière, malgré les demandes de Radio-Canada.

