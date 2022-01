Des manteaux québécois fabriqués avec du duvet d’eider récolté au Bas-Saint-Laurent

Il est maintenant possible de se vêtir d’un manteau isolé en duvet d'eider cueilli dans les îles de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. L'entreprise Olmsted Outerwear a travaillé en collaboration avec la Société de protection et d’aménagement de l’île aux Pommes – qui se trouve au large de Saint-Éloi, dans la MRC des Basques – pour créer des vêtements d'hiver fabriqués à Montréal.

Le duvet d'eider est cueilli dans le nid des femelles avant l'éclosion des œufs tous les ans, en mai, par des biologistes.

Une cohorte d'une dizaine de biologistes débarque sur une pointe de l'île et fait une battue. Ils se rendent jusqu'à l'autre bout de l'île et ils ne passent pas deux fois. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont cueillir juste la couronne du nid. Ils vont laisser du duvet d'eider dans le nid de sorte que, quand la femelle va revenir dans son nid, elle va s'arracher à nouveau du duvet pour remplir son nid , explique le président de la Société de protection et d’aménagement de l’île aux Pommes, Gaston Déry.

Il ajoute que les scientifiques tentent de déranger l'espèce le moins possible lors de leur passage et en profitent pour récolter des données pour mieux comprendre son comportement.

L'eider est un canard maritime nordique et migrateur qui niche notamment sur des îles de l'estuaire du Bas-Saint-Laurent comme l'île aux Pommes, l'île Bicquette ou l'île aux Lièvres.

La Société Duvetnor s'occupe de la cueillette du duvet depuis des années sur plusieurs îles.

Selon Gaston Déry, le Québec occupe 30 % du marché mondial en matière de production de duvet d'eider.

Aucune plume rigide ne se retrouve dans le duvet cueilli, ce qui assure une grande qualité du produit, puisque la femelle n'arrache que son duvet pour remplir son nid.

Gaston Déry voit dans cette collaboration avec Olmsted Outerwear une excellente démonstration de ce qu'est une économie circulaire.

Les manteaux fabriqués par l'entreprise sont des produits haut de gamme qui ne conviennent pas à toutes les bourses. Par contre, pour chaque veste du modèle Le Hood Vest version île aux Pommes vendue, l'entreprise verse une redevance à la Société de protection et d’aménagement de l’île aux Pommes, afin de favoriser la protection de l'espèce aviaire.

On a le plus bel exemple d'économie circulaire! La femelle eider utilise son duvet pour chauffer ses œufs. Nous, on cueille une partie du duvet. On met ça dans des manteaux. On vend les manteaux puis les argents générés par la vente des manteaux sont réinvestis pour protéger l'habitat d'eiders , indique-t-il.

« C'est un duvet qui a un pouvoir calorifique extraordinaire. Ça retient la chaleur. C'est extrêmement léger et ça permet la respiration. [...] Pour chauffer l'humain, c'est le meilleur duvet au monde. » — Une citation de Gaston Déry, président de la Société de protection et d’aménagement de l’île aux Pommes

La famille Déry est propriétaire de l'île et la protège depuis quatre générations. C'est le fils de M. Déry, Charles-Hubert Déry, qui a découvert l'entreprise Olmsted Outerwear et qui l'a approchée pour lui soumettre l'idée d'utiliser le duvet d'eiders dans ses manteaux.

Utiliser le duvet pour concevoir un produit québécois

Selon Gaston Déry, son fils estimait qu'il valait mieux utiliser ce produit isolant pour produire un bien de consommation au Québec plutôt que d'exporter le duvet brut en Europe, par exemple.

La fondatrice et designer d'Olmsted Outerwear, Mélanie Ellezam, avait de son côté le désir de créer le manteau le plus chaud, écoresponsable et éthique de la planète. Le lien s'est donc créé rapidement entre elle et Charles-Hubert Déry. Les manteaux sont maintenant conçus et fabriqués à la main à Montréal.

Les premiers produits d'Olmsted Outerwear n'avaient pas été conçus avec du duvet d'eider, mais Mme Ellezam explique qu'après avoir hésité à amorcer un virage vers la production de produits de luxe écoresponsables, elle a fait le saut il y a un peu plus d'un an.

C'est la troisième année où on a exclusivement du duvet d'eider dans les manteaux Olmsted , précise-t-elle.

Après avoir été cueilli, le duvet est nettoyé dans des installations situées en Ontario pour éviter que des puces ou des morceaux de coquilles d'œuf, par exemple, se retrouvent dans l'isolant.

Mélanie Ellezam ajoute que le duvet d'eider est éthique en plus d'être respectueux de l'environnement.

« Toutes les infrastructures des fermes, des élevages, abattoirs, on élimine ça tout ça de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est tellement plus écologique et plus éthique, bien que tellement plus cher. » — Une citation de Mélanie Ellezam, fondatrice et designer d'Olmsted Outerwear

L'idée est que plus il y a aura une demande, plus il y aura un revenu potentiel associé à la protection de ces territoires-là , poursuit-elle.

Mélanie Ellezam reconnaît que les manteaux de son entreprise sont coûteux et qu'ils font partie de la nouvelle tendance de conscious luxury . Ce sont des produits de luxe qui ne sont pas associés à du marketing ou à une grande marque, mais dont le prix reflète plutôt le travail des artisans et la noblesse des matériaux utilisés, explique-t-elle.

Elle rappelle que les manteaux sont faits un par un, sur commande, à Montréal.

