De nouvelles stratégies pour tenter de garder les Rodriguez-Flores à Sherbrooke

Les choses ne se passent pas aussi rapidement comme ils l’auraient souhaité. Ils prennent leur mal en patience et essaient de s’adapter à ces conditions qui perdurent , admet le pasteur Samuel Vauvert Dansokho, de l'église unie.

Joint au téléphone, l'avocat de la famille confirme avoir déposé une demande de séjour temporaire auprès de l’immigration à la fin de l’année 2021. Me Stewart Istvanffy annonce qu'il fera également une demande humanitaire en leur faveur dans les prochains jours.

La famille espère obtenir plus de soutien communautaire

Le pasteur Dansokho annonce par ailleurs que les rassemblements de soutien seront suspendus provisoirement en raison des mesures sanitaires et des conditions météorologiques. En attendant, il annonce qu’une marche silencieuse sera organisée prochainement dans l’idée d’obtenir davantage de soutien populaire.

De plus, le pasteur continue d’appeler à la solidarité des Sherbrookois. Selon lui, les intéressés peuvent participer à une campagne de lettres qui seront acheminées aux ministres provincial et fédéral. Des actions vont être menées pour soutenir la cause de cette famille mexicaine et faire bouger les choses , soutient-il.

En tant qu'église, nous avons lancé cette pétition qui a déjà atteint 1000 signataires. Nous espérons que nous aurons vraiment plus que 1000 signatures qu’on pourra ramener aux ministres pour leur montrer le soutien populaire, indique le responsable d'église.

« Nous espérons que cette famille puisse respirer l’air libre à Sherbrooke et qu’on aura une conclusion positive. » — Une citation de Samuel Vauvert Dansokho, pasteur de l'église unie Plymouth-Trinity

En attendant, la famille Rodiguez-Flores tente autant que possible de garder le moral. Selon le pasteur, ils ont réussi à avoir un temps des Fêtes relativement agréable.