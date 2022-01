Rentrée à distance à l’UQAC

Les cours en ligne sont prévus au moins jusqu’au 17 janvier, comme l’a annoncé le gouvernement Legault le 30 décembre dernier. Mais contrairement à plusieurs universités québécoises qui ont repoussé le retour en présentiel d’une à deux semaines, la direction de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC espère pouvoir accueillir les étudiants en classe dès le 17 janvier.

Pour nous, la réussite des étudiants est vraiment au coeur de nos décisions et ce qu’on a entendu dire, ce que nos étudiants nous ont dit de même que les professeurs et chargés de cours, c’est que la présence physique sur le campus faisait parfois une grande différence, indique la directrice du service des communications et des relations publiques de l’UQAC, Marie-Karlynn Laflamme. C’est pour ça qu’on a décidé d’y aller avec les orientations gouvernementales.

L’Université du Québec à Chicoutimi UQAC réajustera cependant le tir si les directives de Québec changent.

Étudiants étrangers

Le début de session à distance n’aura pas d’effet sur le nombre d’étudiants étrangers, puisque la majorité d’entre eux sont déjà arrivés dans la région.

Ils sont accueillis sur le site de l’université pour prendre possession de leurs effets scolaires comme l’agenda, la carte étudiante et la carte d’autobus.

Comme tous les étudiants, ils amorceront leurs cours virtuellement pour poursuivre leur session en présentiel dès que possible. Ce serait fort déplaisant pour eux d’avoir à demeurer dans leur appartement ou leur chambre de résidence plutôt que de vivre l’expérience sur le campus , souligne Marie-Karlynn Laflamme.

