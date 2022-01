Le Nouveau-Brunswick signale 672 nouveaux cas de COVID-19

Le Nouveau-Brunswick signale jeudi 672 nouveaux cas de COVID-19. Des centaines de travailleurs de la santé sont en isolement. Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick rappelle que ses membres sont à bout de souffle.

Le nombre d'hospitalisations est passé de 59 mercredi à 63 jeudi. Dix-neuf personnes se trouvent dans une unité de soins intensifs.

Parmi les personnes hospitalisées, 46 sont âgées de plus de 60 ans et 11 personnes sont sous respirateur artificiel.

De plus, une personne dans la trentaine de la région de Fredericton a succombé à la maladie.

Le système de santé sous pression

Le gouvernement affirme que des centaines de travailleurs de la santé, partout dans la province, continuent de s’isoler à la maison en raison du virus.

Au Réseau de santé Vitalité, c’est 108 employés qui ne sont pas au travail.

« Ce que la pandémie a fait, c’est juste d’ouvrir la plaie plus grande et ça a vraiment concrétisé la pénurie qu’on a. » — Une citation de Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick,

La première vice-présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, Maria Richard, réitère que la situation est alarmante et que les infirmiers et infirmières sont épuisés.

Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) (archives). Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que plusieurs infirmières doivent faire des relais de 24 heures, même 36 heures.

À un moment donné, ça va juste augmenter l’épuisement professionnel des infirmiers et ça devient que ce n’est plus sécuritaire , dit-elle.

Maria Richard soutient que certaines infirmières du Nouveau-Brunswick quittent la profession en raison de la COVID-19, par épuisement.

Les nouveaux cas dépistés par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 135

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 323

Zone 3 (région de Fredericton) : 85

Zone 4 (région d'Edmundston) : 65

Zone 5 (région de Campbellton) : 6

Zone 6 (région de Bathurst) : 43

Zone 7 (région de Miramichi) : 15

Des chiffres moins significatifs?

La province rapporte 672 nouvelles infections à la COVID-19 jeudi en se basant sur les données disponibles par l’entremise des tests PCR , indique la santé publique.

Depuis mercredi, les personnes âgées de moins de 50 ans qui présentent des symptômes doivent prendre rendez-vous pour obtenir une trousse de dépistage rapide dans un centre de distribution. Si le résultat à ce test est positif, ils doivent eux-mêmes en informer la santé publique, en remplissant un formulaire en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

En raison de ces changements liés au dépistage, la province indique qu’à compter de samedi, les résultats positifs confirmés par des tests PCR seront uniquement indiqués sur le tableau de bord de la province en ligne, et non plus par communiqué.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, affirme que le portrait de la situation de la COVID-19 dans la province ne sera plus aussi précis.

« Nous savons que les résultats positifs confirmés par un test PCR que nous signalerons ne refléteront pas fidèlement la gravité de la situation ».

La Dre Russell affirme que le taux d’hospitalisation sera la donnée à surveiller.

Avec les informations de Pascal Raiche-Nogue