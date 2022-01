Les CSS distribuent du matériel informatique pour les cours virtuels

On a suffisamment de matériel pour pouvoir équiper l'ensemble des élèves et des parents qui ne sont pas suffisamment équipés à la maison, affirme Donald Landry, du centre de services scolaire CSS de la Région-de-Sherbrooke. Le défi, au cours des prochains jours, c'est la distribution de ce matériel. Il y a des parents et des élèves pour qui c'est aussi l'adaptation au matériel.

Au CSS CSS des Chênes, à Drummondville, la distribution allait rondement jeudi. Le centre de services scolaire CSS possède plus de 3500 ordinateurs et tablettes pour permettre aux élèves de suivre les cours à distance et des clés LTE qui permettent d'avoir une connexion Internet sont également disponibles.

Il est important de parler à la direction de l'école de son enfant pour savoir ce qu'il est possible d'obtenir, explique le secrétaire général du centre de services scolaire CSS des Chênes, Bernard Gauthier. Toutes nos directions sont sensibilisées à la situation et on sait qu'il y a des situations particulières.

« À certains endroits, le signal Internet se rend moins bien. Il y a des dispositions pour faciliter la tâche des élèves et des parents. » — Une citation de Bernard Gauthier, secrétaire général du CSS des Chênes

Des parents récupèrent du matériel informatique en prévision du début des classes, lundi. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

De son côté, le centre de services scolaire CSS des Bois-Francs prévoit prêter environ 2300 appareils, tous modèles confondus.

Dans toutes les régions, plusieurs parents espèrent tout de même que ce mode d'enseignement sera de courte durée.

