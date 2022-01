Les Saguenéens misent sur le prochain repêchage

Ainsi, le plan est clair pour l’entraîneur-chef et directeur général Yanick Jean, qui bénéficiera de six choix parmi les 25 premiers lors du prochain repêchage.

On a quatre choix de repêchage de première ronde, deux choix en début de deuxième ronde également, donc la possibilité de repêcher six joueurs dans les 25 premiers lors du repêchage de notre côté. Personnellement, je n’ai pas vécu ça depuis le début de ma carrière junior. Est-ce que je l’ai vu ailleurs? Je ne me rappelle pas, sauf qu’on est excités de ce côté-là , a répondu Yanick Jean lors d’un point de presse virtuel tenu en début d’après-midi, alors que la période de transactions prenait fin à midi.

De plus, il a assuré n’avoir pas du tout l'intention de transiger ces choix contre des joueurs déjà établis. Notre intention première est de parler six fois , a-t-il lancé, ouvrant toutefois la porte à des échanges de choix.

Le dernier échange réalisé par les Saguenéens remonte au 4 janvier avec la venue de Thomas Bégin, du Phoenix de Sherbrooke. Ce joueur est actuellement le meilleur marqueur dans la Division 1 du hockey collégial québécois. Il aura la chance de se faire valoir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ à Chicoutimi.

Auparavant, Yanick Jean avait déjà troqué ses vétérans Thomas Belgarde, Félix Lafrance et Loris Rafanomezantsoa avant Noël.

Jean confiant de jouer à nouveau

Pour le moment, selon ce qui avait déjà été annoncé le 30 décembre, les joueurs doivent se rapporter au plus tard le 14 janvier en vue d'une reprise prévue le 17 janvier. Évidemment, tout ceci est appelé à changer à tout moment en vertu des règles sanitaires relatives à la COVID-19 qui seront alors en vigueur.

Tout porte à croire que le prochain match à domicile des Sags sera le 4 février prochain contre les Tigres de Victoriaville. Et on ignore encore si les Bleus pourront affronter les Cataractes à Shawinigan le 21 janvier prochain , avait fait part le communiqué des Saguenéens publié à cette occasion.

Toutefois, lors de son point de presse de jeudi, Yanick Jean s’est dit confiant de voir la saison se poursuivre : Il n’y a pas d’assurance nulle part, mais je pense que tout le monde est capable de se faire sa propre idée et de voir comment les gens de la Ligue ont fait un travail extraordinaire l’année passée pour qu’on soit capables de jouer. On est convaincus qu’on va jouer , a-t-il affirmé. Plusieurs de ses homologues ont visiblement le même sentiment, car de nombreuses équipes ont été très actives sur le plan des acquisitions.

Rappelons que la saison dernière, la majorité de la saison avait été disputée lors de présentations en environnement protégé.

Les activités des Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey (LNH) sont elles aussi suspendues en ce moment.